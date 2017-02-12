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Bölgesel Amatör Ligi

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Bölgesel Amatör Ligi
Bölgesel Amatör Ligi'nin (BAL) 18.haftasında sahasında Demirten Yeşilköyspor'u konuk eden Aliağa FK, rakibine 1-0 mağlup oldu.

Bölgesel Amatör Ligi'nin (BAL) 18.haftasında sahasında Demirten Yeşilköyspor'u konuk eden Aliağa FK, rakibine 1-0 mağlup oldu.

Taraftarının güçlü desteği ile maça hızlı başlayan Aliağa FK, ilk yarıdaki baskılı oyununa rağmen istediği pozisyonları üretemedi. İlk yarısı 0-0 eşitlikle biten maçın ikinci yarısında Demirten Yeşilköyspor, Kubilay'ın attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Sarı siyahlılar aldığı bu sonuçla 24 puanla 7. Sırada kaldı. Puanını Aliağa FK ile eşitleyen Demirten Yeşilköyspor ise 8.sıraya yerleşti.

Stad: Aliağa İlçe Stadı

Hakemler: Uğurcan Gökler xx , Hasan Bostan x, Elif Yalçın xx

Aliağa FK : Emir Korubeyi xx , Yunushan Memişoğlu xx , Aykut Geçmen xx , Ersen Savaş xx , Cengiz Çoban xx , Mert Yüksel xx , Rıdvan Aykan xx , Sadullah Eraslan xx , Ramazan Aksoy xx (Dk 80 Melis Volkan Ersucan x ), Yoldaş Geçer x (Dk 45, Ahmet Can Bulut xx ), Maxim Şoimu xx, (Dk 74 Adnan Malat x)

Demirten Yeşilköyspor : Ergin Duru xx , Mehmet Tetik xx , Engin Güç xx , Cüneyt Abdi xx (Dk 81 Fatih Soyatik x), Oğuz Kaan Horzum xx , Mesut Bekar xx , Fırat Akyıl xx , Ertan Burulday xx , Barış Gezen xx , Yasin Ayaklı xx , Kubilay Özer xx

Gol: Dk 71 Kubilay Özer (Demirten Yeşilköyspor)

Sarı Kart : Emir Korubeyi, Yunushan Memişoğlu, Aykut Geçmen, Ersen Savaş, Cengiz Çoban, Sadullah Eraslan (Aliağa FK) – Mehmet Tetik, Fatih Soyatik (Demirten Yeşilköyspor)

Kırmızı Kart: Ersen Savaş (Aliağa FK)

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