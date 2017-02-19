Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 5'inci Grup maçında Kilis Belediyespor kendi sahasında konuk ettiği Toroslar Belediyespor'u 1-0 yendi.

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 5'inci Grup maçında Kilis Belediyespor kendi sahasında konuk ettiği Toroslar Belediyespor'u 1-0 yendi.

Bölgesel Amatör Ligi 5'inci Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Kilis Belediyespor kendi saha ve seyircisi önünde Toroslar Belediyespor ile karşı karşıya geldi.

Kilis Belediyesepor'un cezası nedeniyle seyircisiz oynanan karşılaşmada, Kilis Belediyespor'un tek golünü 88 dakikada Harın Fırtına kaydetti.