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Bölgesel Sorunlara Türkiye Ve Abd’den Ortak Tavır

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Bölgesel Sorunlara Türkiye Ve Abd’den Ortak Tavır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmede bölgesel işbirliğinin artırılması ve terörle mücadelede kararlılık...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmede bölgesel işbirliğinin artırılması ve terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapıldı.

Görüşmenin akabinde Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, görüşmede bölgesel meselelerin çözümü için iş birliğinin geliştirilmesi ve tüm terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi hususlarında mutabık kalındığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın New York'ta bir araya geldiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Görüşmede, bölgesel meselelerin çözümü için iş birliğinin geliştirilmesi ve tüm terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi hususlarında mutabık kalınmıştır."

İki liderin 25 Eylül 2017 tarihinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin gerçekleştirmeyi planladığı referanduma karşı oldukları ifade edilen açıklamada, bu tür bir adımın ciddi sonuçları olacağı vurgulandı.

Görüşmenin basına açık bölümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump görüşmeleri öncesi basın mensuplarına kısa birer açıklama yaptı.

ABD Başkanı Trump: "İlişkilerimiz anlamında en iyi noktadayız"

ABD Başkanı Trump açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyanın çok zorlu bir bölgesinde çalıştığını belirterek, "Çok iyi işler çıkarıyor. Aynı zamanda ABD ile tabii ki ülke olarak çok iyi ilişkileri var. Geçmişe baktığımızda ilişkilerimiz anlamında en iyi noktadayız. Sayın Cumhurbaşkanı, burada olmanız bizim için bir büyük mutluluk" ifadelerini kullandı.

"Amerika-Türkiye ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri ele alacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise şunları söyledi: "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu vesilesiyle bulunduğumuz Amerika'da değerli dostum Donald Trump ile bugün bu heyetler arası ve ikili görüşmeyi gerçekleştirmek suretiyle, inanıyorum ki gerek Amerika-Türkiye ilişkileri, gerekse bölgesel gelişmeler ve dünyadaki diğer konuları ele alma fırsatını bulacağız. Ben de bu fırsatı yakaladığımız için kendilerine özellikle çok çok teşekkür ediyorum."

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