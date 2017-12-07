Bolu 2’inci Tugay Komutanlığı Kurmay Başkanı Fetö’den Gözaltında

Bolu 2. Tugay Komutanlığı Kurmay Başkanı, FETÖ operasyonları kapsamında gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığı Kurmay Başkanı Murat Y. gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Kurmay Başkanı Murat Y.'nin Ankara'ya gönderildiği, buradan da Diyarbakır'a gönderileceği öğrenildi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.