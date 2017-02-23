Bolu Belediye Başkanı Yılmaz 7 Aileye Ziyaret Etti

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, hasta ziyaretleri kapsamında 7 aileyi evlerinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, hasta ziyaretleri kapsamında 7 aileyi evlerinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Bolu Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından haftanın her Perşembe günü organize edilen hasta ziyaretleri kapsamında 7 aileyi evlerinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Hasta ve hasta yakınları ile yakından ilgilenen Yılmaz, kendilerinden bir isteklerinin olup olmadığını sorarak her zaman yanlarında olduklarını da dile getirdi.

Başkan Yılmaz'a bu haftaki ziyaretlerinde, Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Şevki Erkal ve İdari İşler Başkanı Erdal Dilekçi, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Timuçin Erem, İzzet Baysal Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Taner Laçin, Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Seçkin Özgen, Bolu Belediyesi kurum hekimi Gülsüm Öncü, AİBÜ Tıp Fakültesi Sağlık Hizmetleri Müdür Yardımcısı Songül Sorgu, ile AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Taha Furkan Sönmezel katıldı.