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Bolu Belediye Başkanı Yılmaz Sosyal Medya Takipçileriyle Buluştu

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Bolu Belediye Başkanı Yılmaz Sosyal Medya Takipçileriyle Buluştu
Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden gerçekleşen canlı yayında takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden gerçekleşen canlı yayında takipçilerinden büyük ilgi gördü. Yayında soru yağmuruna tutulan Yılmaz, yüzlerce soru yanıtlayarak tüm merak edilenlere açıklık getirdi.

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, "2. Sosyal Medya Buluşması" ile sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki takipçileriyle 2. kez canlı yayında buluştu. Bolu Belediyesi resmi Facebook sayfası üzerinden gerçekleştirilen yayını binlerce kişi takip etti. Moderatörlüğünü Bolu Belediyesi Basın ve Yayın Birim Sorumlusu Ayşe Atılgan'ın yaptığı canlı yayın 2 saat sürdü. Yayında kaldığı sürede adeta soru yağmuruna tutulan Belediye Başkanı Yılmaz, kendisine iletilen tüm sorulara içtenlikle cevap verdi.

2 saatte 70 bin erişim sağlandı. Belediye Başkanı Yılmaz ile takipçilerinin buluştuğu Facebook canlı yayını, Bolu'nun yanı sıra Türkiye'nin farklı şehirlerinden hatta Kosova'dan bile izlendi. Canlı yayında 70 bin 492 Facebook kullanıcısına erişim sağlandı, takipçiler Başkan Yılmaz'a 500'ün üzerinde soru veya destek mesajı iletti.

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