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Bolu Belediyesi’nden Çocuklar İçin Trafik Eğitim Parkı

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Bolu Belediyesi’nden Çocuklar İçin Trafik Eğitim Parkı
Bolu Belediyesi, ilköğretim okullarındaki öğrencilere trafik eğitimi verilmesi amacıyla uygulamalı Trafik Eğitim Parkı kurdu.

Bolu Belediyesi, ilköğretim okullarındaki öğrencilere trafik eğitimi verilmesi amacıyla uygulamalı Trafik Eğitim Parkı kurdu.

Bolu Belediyesi tarafından Aktaş Mahallesi Gölcük Bulvarı üzerine 6 bin 660 metrekarelik alana inşa edilen Trafik Eğitim Parkında ilköğretim öğrencilerine trafik kuralları uygulamalı olarak öğretilecek. Parkla ilgili açıklama yapan Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, "Bugün şehirlerde en büyük sorunlardan biri trafik. Biz her konuda olduğu gibi trafik konusunda da bilinçli nesiller yetişsin istiyoruz. Ağaç yaşken eğilir. Çocuklarımızda trafik bilincinin şimdiden oluşması amacıyla Trafik Eğitim Parkı yaptık. Amacına uygun olarak hizmet vermesi için bu parkı İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne devrediyoruz" dedi.

"Parkta her ayrıntı düşünüldü"

Kurulan parkta çocuklara yönelik her ayrıntının düşünüldüğü ifade eden Yılmaz, "Doğamızla uyumlu bir kent oluşturmak, gelecek nesillere yaşanabilir bir kent bırakabilmek için çalışıyoruz. Bu konuda en çok çalışan belediyelerden biriyiz. Bisiklet yollarımızla, alt ve üst yapı çalışmalarımızla, kentte yaşamı güçleştiren her sorunu bir bir çözüyoruz. Günümüzde şehirlerin en büyük ve hızla büyüyen sorunlarından biri trafik. Biz "ağaç yaşken eğilir" anlayışıyla hareket ediyor ve sorunu temelinden çözmek istiyoruz. Trafik konusunda bilinçli nesiller yetişsin istiyoruz. İlköğretim öğrencilerimizin için ekibimizle hiçbir ayrıntıyı gözden kaçırmadan Trafik Eğitim Parkını kurduk. 6 bin 660 metrekarelik alana inşa ettiğimiz bu parka; yollar, kavşaklar ve bir adet de tünel yaptık. Bununla birlikte bir adet üst geçit inşa ettik ve trafik ışıkları, levhaları ve sinyalizasyon sistemleri kurduk. Parkta ayrıca eğitim ve idari binasının da olduğu 4 adet taşınmaz ile grup eğitimlerinin yapılacağı bir adet amfi salonu da var. Sadece trafik eğitimi alan öğrenciler için değil, ziyaretçilerin rahatça vakit geçirebilmeleri için yeşil alanlar da oluşturarak, çeşitli oyun grupları montajı yaptık. Şimdi de amacına uygun olarak hizmet vermesi için bu parkı İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne devrediyoruz" şeklinde konuştu.

Eğitimleri Milli Eğitim Müdürlüğü düzenleyecek

Bolu Belediyesi, yapımını tamamladığı Trafik Eğitim Parkını 10 yıllığına İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne devredecek. İki kurum arasında gerçekleşecek protokol ile parkın kullanımını devralan Milli Eğitim Müdürlüğü, eğitim kompleksinde düzenleyeceği derslerle öğrencilere günlük yaşamda uymaları gereken tüm trafik kurallarını uygulamalı olarak anlatacak.

Bolu Belediyesi’nden Çocuklar İçin Trafik Eğitim Parkı

Bolu Belediyesi’nden Çocuklar İçin Trafik Eğitim Parkı

Bolu Belediyesi’nden Çocuklar İçin Trafik Eğitim Parkı

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