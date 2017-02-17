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Bolu Belediyesine Ait Seralarda Tropikal Meyveler Üretiliyor

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Bolu Belediyesine Ait Seralarda Tropikal Meyveler Üretiliyor
Bolu Belediyesi'nin Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne ait fidanlıktaki seralarda tropikal meyveler üretiliyor.

Bolu Belediyesi'nin Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne ait fidanlıktaki seralarda tropikal meyveler üretiliyor. Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, "Bolu insanı bir patates bir de buğday yetiştiriyor. Bunun dışında organik karpuz yetiştiriciliğine girdik. İki yılda aldığımız verim çok yüksek" dedi.

Karacasu Beldesi yakınlarında bulunan Bolu Belediyesi'ne ait fidanlıkta kurulan seralarda ziraat mühendisleri tarafından her evresi ayrıntılı olarak kontrol edilerek ekilen ve yetiştirilen tropikal ürünler meyve vermeye başladı. Kurulan seralarda karpuz yetiştirildiğini ifade eden Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, verimin çok yüksek olduğunu belirterek, "Bolu insanı bir patates bir de buğday yetiştiriyor. Bunun dışında organik karpuz yetiştiriciliğine girdik. İki yılda aldığımız verim çok yüksek. Geçtiğimiz sene iki verim birden aldık ki, Adana'da bile bizim kadar verimli değildir. Ayrıca karpuz, patatese verilen emekten fazla emek istemeyen bir şey" şeklinde konuştu.

"İnsanların toprakla bağını kopartmamaya çalışıyoruz"

Yeni yetişe neslin tabiattan gittikçe uzaklaştığını ve böyle giderse sebze ve meyvelerin toprakla alakasının bilinmeyeceğini ifade eden Başkan Yılmaz, "Eğer böyle devam ederse domates, biber veya elma denildiği zaman manavdaki şekil akla gelecek. Bolu Belediyesi olarak yaptığımız çalışmalarda ilginç tropikal meyveleri de getirerek artık insanların tabiat ve toprakla bağını kopartmamaya çalışıyoruz. Yok olmaya yüz tutmuş meyve ağaçlarımızın tamamını burada kollamaya çalışıyoruz. Geçmişte olup da şu an artık ticari değeri olmadığı için vazgeçilen, örneğin 40 yıl önceki Seben domatesinin tohumlarını bulduk. Şu an bunları sahipleniyoruz ve genlerini de muhafaza ediyoruz. Buna benzer çalışmalar içerisinde her türlü tohumu geçmişe dayalı olarak çalışıyoruz. Bütün belediyeler bu şekilde çalışırsa Türkiye'nin gen haritasının çıkmasına sebep olunacak. Geçmiş güzelliklerimize, ticari değeri olmasa bile sahip çıkma konusunda çalışmayı yürütüyoruz" dedi.

Bolu Belediyesine Ait Seralarda Tropikal Meyveler Üretiliyor

Bolu Belediyesine Ait Seralarda Tropikal Meyveler Üretiliyor

Bolu Belediyesine Ait Seralarda Tropikal Meyveler Üretiliyor

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