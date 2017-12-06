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Bolu Dağı’nda Kar Yağışı Aralıksız Devam Ediyor

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Bolu Dağı’nda Kar Yağışı Aralıksız Devam Ediyor
Bolu'da, gece saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı TEM Otoyolu Bolu Dağı kesiminde aralıksız devam ediyor.

Bolu'da, gece saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı TEM Otoyolu Bolu Dağı kesiminde aralıksız devam ediyor.

Bolu'da, dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı gün boyu etkisini gösterdi. Gece saatleri itibariyle şiddetini artıran kar yağışı D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı kesiminde etkili olmaya devam ediyor. Sabah saatlerinden itibaren şiddetini artıran yağış sebebiyle sürücüler zaman zaman zor anlar yaşıyorlar.

Karayolları ekipleri ulaşımda herhangi bir sorun yaşanmaması için gece saatlerinden itibaren D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı güzergahlarında kar küreme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bolu Dağı Tüneli Ankara istikametine seyir halinde olan tır sürücüleri, sabah saatlerinde karın ilk düşmesiyle birlikte yollarda aksamalar olduğunu ancak bu saatlerde ulaşımda bir sorun olmadığını belirttiler.

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