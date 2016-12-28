  • BIST 77.548
  • Altın 129,771
  • Dolar 3,5422
  • Euro 3,6817
  • Samsun 5 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara -1 °C
  • İzmir 3 °C
  • Ordu 7 °C
  • Sinop 5 °C
  • Giresun 8 °C
  • Amasya 3 °C
  • Rize 6 °C
  • Trabzon 8 °C
  • YEDAŞ'A, ŞOK VE REKOR TAZMİNAT
  • O ZAMAN NEFES ALDIRMA ZAMANI
  • ESKİ BAŞKANLAR SAMSUNSPOR'A NE KADAR DESTEKLEDİ?
  • YEDAŞ'A, ŞOK VE REKOR TAZMİNAT
  • O ZAMAN NEFES ALDIRMA ZAMANI
  • ESKİ BAŞKANLAR SAMSUNSPOR'A NE KADAR DESTEKLEDİ?
  • Canlı Tv İzle - Halk TV ve Ulusal Kanal Online İzle
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?
  • Yds Kursu Ne Kadar Sürer?
  • Tektaşların Parıltısı Ellerinize Yansısın
  • Inİstanbul’a Orge Elektrik İmzası
  • Kaynak Planlamalarınızda ERP Çözümlerine Güvenin
  • Kayıp Yaşamak Yatırımcıları Başarıya Yönlendiren Bir Faktördür
  • Forex Piyasasında Swap Ne Demektir
  • Erkek Gümüş Yüzük Almak İçin En İyi Seçenekler

Bolu Dağı’nda Kar Yağışı Etkisini Artırdı

» »
Bolu Dağı’nda Kar Yağışı Etkisini Artırdı
Bolu Dağı'nda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırdı.

Bolu Dağı'nda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırdı.

Bolu Dağı'nda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı Bolu Dağı D-100 karayolu ve TEM Otoyolu mevkilerinde etkisini artırarak devam ediyor. Meteoroloji yetkilileri kar yağışının Perşembe ve Cuma günleri de devam edeceğini belirtti. Karayolları ekipleri trafikte herhangi bir aksamaya neden olmaması için yollarda tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Sürücüler yol üzerinde ışıklı levhalarla dikkatli olmaları konusunda uyarılırken, yetkililer sürücüleri hız yapmamaları konusunda uyardı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • On Binler Kardeşlik İçin Tek Yürek Oldu28 Aralık 2016 Çarşamba 16:38
  • Mersin’den Halep’e 36 Yardım Tırı28 Aralık 2016 Çarşamba 16:38
  • Taksilerde En Kısa Mesafe 8 Lira 75 Kuruş Olacak28 Aralık 2016 Çarşamba 16:38
  • Demirtaş’ın ‘Zeydan’ Talebi Kabul Edildi28 Aralık 2016 Çarşamba 16:36
  • İzmir’de Kar Bastırdı28 Aralık 2016 Çarşamba 16:36
  • Şehit Olmak İçin Gitti, İlk Görev Yerinde Şehit Düştü28 Aralık 2016 Çarşamba 16:36
  • Anayasa Komisyonu’nda Anayasa Değişikliği Teklifinin 7. Maddesi Geçti28 Aralık 2016 Çarşamba 16:14
  • Türkiye’ye Sığınan Türkmenler Kilis’e Sevk Ediliyor28 Aralık 2016 Çarşamba 16:09
  • Virane Evde Yaşayan Kardeşlere Antaya Büyükşehir Belediyesi Sahip Çıktı28 Aralık 2016 Çarşamba 15:58
  • Doğu Akdeniz’de Yoğun Kar Ve Çok Kuvvetli Yağmur Uyarısı28 Aralık 2016 Çarşamba 15:49
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti