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Bolu Dağı’nda Kar Yağışı Şiddetini Artırdı

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Bolu Dağı’nda Kar Yağışı Şiddetini Artırdı
Bolu'da dün başlayan kar yağışı, D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı kesiminde şiddetini artırarak devam ediyor.

Bolu'da dün başlayan kar yağışı, D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı kesiminde şiddetini artırarak devam ediyor.

Bolu'da, dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı bün boyu devam etti. Gece saatlerinde şiddetini giderek artıran kar yağışıyla birlikte Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı yaklaşık 40 santimetreyi buldu.

D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı kesiminde de şiddetli kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyorlar. Kar kalınlığının 20 santimetreyi bulduğu Bolu Dağı güzergahında, sabah saatlerinde tırların makaslama yapmasından kaynaklı ulaşımda kısa süreli aksamalar yaşandığı belirtiliyor.

Kar yağışının gün boyu devam edeceğini belirten yetkililer, sürücüleri hız yapmamaları, kış lastiklerini takmadan ve gerekli tedbirleri almadan yola çıkmamaları konusunda uyardı.

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