Bolu Dağı’nda Pöh Ekipleriyle Güvenlik Uygulaması Yapıldı

Terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan'ın yakalanarak Türkiye'ye getirilişinin 18. yılında Bolu'da güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkartılırken,...

Terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan'ın yakalanarak Türkiye'ye getirilişinin 18. yılında Bolu'da güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkartılırken, D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde Polis Özel Hareket polislerinin de katıldığı güvenlik uygulaması yapıldı.

15 Şubat 1999 yılında PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın Kenya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilişinin 18. yılında Bolu'da güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Polis Özel Harekat ekiplerinin uzun süredir görev yaptığı Bolu'da, son günlerde arka arkaya yapılan terör operasyonlarının ardından şehrin önemli noktalarında uygulama yapıldı.

Ankara ve İstanbul arasında en önemli geçiş güzergahı olan Bolu Dağı'nın D-1OO karayolu Dağkent mevkiinde Polis Özel Harekat ekiplerinin desteğiyle, İl Emniyet Müdürlüğü KOM, trafik ve asayiş ekiplerinin görev aldığı uygulamada araçlar tek tek durdurularak arama yapıldı. Bolu'da alınan güvenlik tedbirleri çerçevesinde, emniyet müdürlüğü, valilik, adliye ve orduevi çevresindeki bütün yollar trafiğe kapatılmıştı.