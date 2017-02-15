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Bolu Kent Merkezinde Yoğun Kar Yağışı Başladı

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Bolu Kent Merkezinde Yoğun Kar Yağışı Başladı
Bolu kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı sonrasında vatandaşlar zor anlar yaşadılar.

Bolu kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı sonrasında vatandaşlar zor anlar yaşadılar.

Meteoroloji yetkililerinin hafta sonu kar yağışı uyarısı yaptığı Bolu'da sabah saat 08:00'de başlayan ve etkisini arttıran kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Bir anda bastıran kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar zor anlar yaşadılar. Bolu Belediyesi ekipleri kent merkezinde tuzlama çalışması yaptılar. Kar yapışının hafta sonuna kadar etkili olacağı belirtildi.

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