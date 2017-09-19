Bolu Valiliği’nden Fahrettin Yokuş’un Açıklamalarına Cevap

Türk Büro-Sen Genel Başkanı Fahrettin Yokuş'un Bolu Valisi Aydın Baruş hakkında yaptığı açıklamara, valilikten cevap verildi.

Türk Büro-Sen Genel Başkanı Fahrettin Yokuş'un Bolu Valisi Aydın Baruş hakkında yaptığı açıklamara, valilikten cevap verildi.

Bolu'da, Türk Büro-Sen Genel Başkanı Fahrettin Yokuş'un, "Bolu Valisinin 15 Temmuz'un hemen akabinde 600 civarında memuru açığa aldığı, daha sonra bunların büyük kısmının atıldığı, Türk Büro-Sen Bolu Şube Başkan Yardımcısı Sebahattin Yavaş hakkında FETÖ terör örgütü bahane edilerek isimsiz, imzasız dilekçelere dayanarak işlem yapıldığı, Valiliğin siyasi baskı ile kendi alanının dışına çıkarak OHAL Yasasının arkasına sığınarak tezgah kurduğu" şeklindeki açıklamasına karşılık Bolu Valiliği'den yazılı açıklama yapıldı.

Bolu'da, 15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren görevden alınan 834 kamu görevlisinin 171'inin valilik tarafından görevden alındığı ifade edilerek, "542 personel KHK düzenlemeleri ile kamu görevinden çıkarılmış, 210 personel ise göreve iade edilmiştir. Halen toplam 82 kamu personeli açıkta bulunmaktadır. Valilik tarafından görevden alınan 118 kişi göreve iade edilmiş, 31 personel kamu görevinden çıkarılmıştır. 22 personelle ilgili görevden uzaklaştırma kararı, haklarındaki soruşturmaların sürmesi nedeniyle devam etmektedir. Valiliğimizce görevden uzaklaştırılan personel haricindeki diğer kamu personeli hakkındaki görevden uzaklaştırma tedbiri personelin bağlı olduğu Bakanlıklar veya kurumlar tarafından, tüm personelle ilgili kamu görevinden çıkarma işlemleri ise KHK hükümleri kapsamında yapılmaktadır" denildi.

"Cumhurbaşkanı'na hakaret nedeniyle kovuşturması devam ediyor"

Türk Büro-Sen Genel Başkanı Fahrettin Yokuş'un açıklamasında adı geçen Sabahattin Yavaş isimli kamu personeli hakkında, sosyal medyada, cumhurbaşkanına ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne yönelik hakaret niteliği taşıyan paylaşımları nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında valilik tarafından 26/08/2016 tarihinde görevden uzaklaştırıldığı, hakkında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan 2016/7502 sayılı soruşturmanın devam etmesi nedeniyle görevine iade edilmediği belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Adı geçen memur hakkında, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" iddiasıyla ilgili olarak Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 28/02/2017 tarih ve 2016/7502 sayılı "Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Ek Karar" verilmiş ise de, 2016/7502 sayılı dosya kapsamında "Cumhurbaşkanına Hakaret" iddiasıyla hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle göreve iade işlemi yapılmamıştır. Sabahattin Yavaş hakkında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 08/08/2017 tarih ve 2017/1127 No'lu İddianame ile "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçundan kamu davası açılmış olup kovuşturma süreci devam etmektedir."