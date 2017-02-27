Bolu Valisi Aydın Baruş: "Muhtarlar Halkın İradesini En Ücra Köşede Yansıtan Birimler"

Bolu Valisi Aydın Baruş, Gerede ilçesinde köy ve mahalle muhtarları ile bir araya gelerek istek ve sorunlarını dinledi.

Bolu Valisi Aydın Baruş, Gerede ilçesinde köy ve mahalle muhtarları ile bir araya gelerek istek ve sorunlarını dinledi.

Bolu'nun Gerede ilçesini ziyaret eden Vali Aydın Baruş, ilçeye bağlı köy ve mahalle muhtarlarıyla sorun, istek ve önerilerinin dinlendiği toplantıda bir araya geldi.

Gerede İlçe Müftülüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Gerede Kaymakamı Cengiz Ünsal, Gerede Belediye Başkan Vekili İsmail Çetin, İl Jandarma Komutanı J. Albay İsmail Güzel, İl Emniyet Müdürü İbrahim Özel, il ve ilçe kurum müdürleri, İl Genel Meclis üyeleri ile mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Vali Baruş, muhtarlık müessesesini çok önemsediğini belirterek, "muhtarlarımız öncelikle halkın seçilmiş temsilcileridir. Siz seçilmiş ve halkın teveccühünü kazanmış kişilersiniz. Dolayısıyla halkın nabzını tutma açısından demokratik bir yönetim için halkın isteklerini, taleplerini öğrenmek, ona göre adım atmak bakımından sizin iradeniz çok önemli" şeklinde konuştu.

"Sizleri çok önemsiyoruz"

Muhtarların belirttiği konuların kendileri için çok önemli olduğunu ve vatandaşın esas gündeminin ne olduğunu buradan tespit ettiklerini ifade eden Aydın Baruş, "muhtarlarımız aynı zamanda kamu yönetiminin, devletimizin bulundukları mahallelerindeki ve köylerindeki temsilcileri. Bu anlamda da devletin temsilcileri olarak ülkemizin huzur ve güvenine, vatandaşımızın refahına katkı sağlayacak her olayın içerisinde sizler varsınız. Bu nedenle sizleri çok önemsiyoruz ve sizlerin bizleri her zaman rahatsız etmesini, vatandaşımızın dileklerini, taleplerini bizlere iletmesini istiyoruz" dedi.

Toplantıda Vali Baruş'un konuşmasının ardından muhtarlar tek tek söz alarak köy ve mahallelerinin sorun, istek ve önerilerini dile getirdiler.