Bolu Zabıtası’ndan Miniklere Trafik Dersi

Bolu Belediyesi'ne bağlı trafik ekipleri, "trafik eğitim aracı" ile her gün farklı bir okulda minik öğrencilere trafikte uymaları gereken kuralları izletilen...

Bolu Belediyesi'ne bağlı trafik ekipleri, "trafik eğitim aracı" ile her gün farklı bir okulda minik öğrencilere trafikte uymaları gereken kuralları izletilen çizgi filmler eşliğinde anlatıyor.

Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri tarafından hafta içi her gün şehir merkezindeki öğrencilere trafik eğitimi veriliyor. İlköğretim okullarında okuyan öğrenciler ve anasınıfına giden minikler, Bolu Belediyesi "trafik eğitim aracı" sayesinde hem trafik eğitimi alıyor, hem de trafik kurallarını anlatan çizgi filmler izleyerek, eğlenceli anlar yaşıyorlar.

Trafikten sorumlu zabıta memuru, trafik işaretleri ile donatılan trafik eğitim aracına rehber öğretmenler eşliğinde gelen Aktaş Anaokulu öğrencilerine trafikte uymaları gereken kuralları anlatarak sorularını yanıtladı. Eğitimde minik öğrencilere ayrıca, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından çocuklar için özel hazırlatılan çizgi film de izletildi.