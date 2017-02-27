Bolu’da 5 Bin Adet Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Bolu'da polis ekiplerinin yol kontrolünde durdurulan bir araçta yapılan aramada 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Bolu'da polis ekiplerinin yol kontrolünde durdurulan bir araçta yapılan aramada 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'da TEM otoyolu üzerinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları yol uygulamasında Doğu illerinden İstanbul'a gitmekte olan bir araç durduruldu. İhbar üzerine durdurulan araçta yapılan aramada, aracın farklı bölgelerine saklanmış 5 bin adet kaçak sigara ele geçirildi.

Yapılan arama sonunda araç sürücüsü İ.Ö. gözaltına alınırken, kaçak sigaralara el konuldu.