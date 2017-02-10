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Bolu’da Bomba Arama Köpeği İle Huzur Operasyonu

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Bolu’da Bomba Arama Köpeği İle Huzur Operasyonu
Bolu'da polis ve jandarma işbirliği ile gerçekleştirilen "huzur uygulaması'nda durdurulan araçlar bomba arama köpeği "Destan" ile didik didik arandı.

Bolu'da polis ve jandarma işbirliği ile gerçekleştirilen "huzur uygulaması'nda durdurulan araçlar bomba arama köpeği "Destan" ile didik didik arandı.

Bolu'da İl Emniyet Müdürlüğü ve jandarma işbirliğinde şehrin giriş, çıkış ve önemli bölgelerinde uygulama noktaları oluşturuldu. D-100 karayolu üzerinde bulunan tır parkında oluşturulan uygulama noktasında İl Emniyet Müdürlüğü KOM, TEM, Asayiş ve Polis Özel Harekat ekipleri ile jandarma ekipleri görev aldılar. Yoğun güvenlik önlemi altında gerçekleştirilen uygulamada jandarma bomba arama köpeği "Destan" ile durdurulan araçlarda bomba araması yapıldı. Tır parkında oluşturulan uygulama noktasına Bolu Valisi Aydın Baruş, Jandarma Alay Komutanı Albay İsmail Güneş ve Bolu İl Emniyet Müdürü İbrahim Özel gelerek teftişte bulundu. Yaklaşık yarım saat boyunca uygulamayı takip eden Bolu Valisi Aydın Baruş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Amacımız, vatandaşımızın güvenliğine kasteden terör örgütlerinin faaliyetlerinin engellemek ve onların huzur ve sükununa zarar verecek unsurları ayıklamak" dedi.

"Uygulamalar devam edecek"

Uygulamaların farklı zamanlarda ve 24 saati kapsayacak şekilde devam edeceğini ifade eden Vali Aydın Baruş, "polisimiz tarafından 4'ü il merkezinde 8'i ilçelerde toplam 12 noktada, jandarmamız tarafından 20 noktada olmak üzere 32 noktada yol kontrol ve araması yapılıyor. Uygulamadaki amaç vatandaşlarımızın huzurunu sağlamak ve devlete güvenlerini pekiştirmek. Genel uygulamalar sayesinde, özellikle aranan şahıslar ve şüpheli paket taşıyan araçların tespiti önem arzediyor. Vatandaşlarımızın bu uygulamalardan rahatsız olmasını istemiyoruz. Görev alan arkadaşlarımıza da vatandaşlara nazik davranmaları konusunda gerekli talimatları veriyoruz" şeklinde konuştu.

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