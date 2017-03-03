Bolu’da, "Çevre Dostu Projesi" Başladı

Bolu'da başlayan "Çevre Dostu Projesi'nin tanıtım toplantısında konuşan Bolu Valisi Aydın Baruş, "Bolu'nun en yaşanabilir iller arasında birinci il olması...

Bolu'da başlayan "Çevre Dostu Projesi'nin tanıtım toplantısında konuşan Bolu Valisi Aydın Baruş, "Bolu'nun en yaşanabilir iller arasında birinci il olması için çalışıyoruz" dedi.

Bolu Valiliği, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile Bolu Belediyesi'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği "Çevre Dostu Projesi'nin tanıtım toplantısı, Bolu Valiliği Abant Toplantı Salonu'nda yapıldı. Toplantıya Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, İl Çevre ve Şehircilik Müdür Vekili Muhsin Karagüzel, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Şube Müdürleri katıldı.

Vali Baruş projeyi anlattı

Çevre konusunda farkndalık oluşturmak amacıyla bu projenin gerçekleştiğini belirten Vali Baruş, "Çevre konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla, çeşitli alanlarda faaliyet gösteren sanayi tesislerinin, turizm tesislerinin, apartman ve site yönetimlerinin, kamu kurumlarının, eğitim kurumlarının ve sağlık kuruluşlarının çevre ile ilgili yaptığı yatırımları ve çevresel yönetime ilişkin girişimlerini teşvik etmek, bu yöndeki çalışmalarını desteklemek amacıyla "Çevre Dostu Projesi" başlattık. Bu kapsamda Valilik Makamının 27/12/2016 tarih ve 4588 sayılı onayı ile "Çevre Dostu Sertifikası Usul ve Esasları Yönergesi" yürürlüğe girmiştir. Çevre Dostu projesindeki teşviklerden yaralanmak isteyen kurum ve kuruluşlar Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'müze müracaat ederek yapılacak değerlendirme sonucunda bu projedeki ayrıcalıklarımızdan yaralanma imkanı bulacaklar" dedi.

"Amacımız gelecek nesillere yaşanabilir bir şehir bırakmak"

Amaçlarının gelecek nesillere sağlıklı ve yaşanabilir bir şehir bırakmak olduğunu ifade eden Vali Baruş, "Gerçekten dünyanın ve ülkemizin çok önemli doğal değerlerine sahip, adeta ülkemizin incisi konumunda olan Tabiatın Kalbi Bolu'yu çevre dostu bir il olarak devam ettirmek, çevremizi korumak ve gelecek nesillerimize sağlıklı, yaşanabilir bir şehir bırakmak projemizin amacıdır. İlimiz, ülke genelinde yapılan son araştırmalarda en yaşanabilir şehirlerarasında 3'üncü sırada. Biz bunu niye birinciliğe taşımayalım diye düşünüyoruz. Bolu'daki çevre standartlarını artırırsak, enerjimizi tasarruflu kullanırsak, çevremizi kirletmeden faaliyetlerimizi yürütürsek, evsel ve sanayi atıklarının güzel bir şekilde çevreye zarar vermeden imhasını sağlayabilirsek bu proje gerçek amacına ulaşacaktır. Bu kapsamda da belediyemiz çok önemli kararlar aldı. Belediye Meclisinde bu konu görüşüldü ve Belediye bu projeyi destekleme kararında olduğunu gösterdi" şeklinde konuştu.