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Bolu’da, Fetö Şüphelisi 4 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

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Bolu’da, Fetö Şüphelisi 4 Kişi Adliyeye Sevk Edildi
Bolu'da, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Bolu'da, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında örgütün haberleşme programı Bylock kullandıkları tespit edilen 9 kişi için yakalama kararı çıkartıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Bolu merkezli İstanbul, Ankara ve Kocaeli'de yaptıkları operasyonlarda haklarında yakalama kararı bulunan farklı meslek gruplarına ait 4 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslardan A.O, U.K, A.Ö ve A.G. isimli şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildiler.

Yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 3 kişiden biri tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firari 2 şüphelinin ise yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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