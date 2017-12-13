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Bolu’da Heyelandan Zarar Gören 5 Ev Boşaltıldı

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Bolu’da Heyelandan Zarar Gören 5 Ev Boşaltıldı
Bolu'nun Göynük ilçesinde devam eden termik santral inşaatı sebebiyle heyelan meydana geldi.

Bolu'nun Göynük ilçesinde devam eden termik santral inşaatı sebebiyle heyelan meydana geldi. Zarar gören 1'i ağır 5 ev boşaltıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Himmetoğlu köyünde devam eden termik santral inşaatı sebebiyle heyelan meydana geldi. Termik santral inşaatı sebebiyle kamulaştırma kararı alınan köyün, henüz kamulaştırılmamış bölümünde meydana gelen heyelanda Sadık Kaya'ya ait olduğu öğrenilen tek katlı evde ağır hasar oluştu.

Toprak kaymasının olduğu bölgedeki 4 evde ise hafif hasar oluşurken, tedbir amaçlı 5 ev de boşaltıldı. Olay yerine giden Göynük Kaymakamı Orhan Gazi Karakaş, Belediye Başkanı Kemal Kazan ve AFAD ekipleri zarar gören evlerin olduğu bölgede incelemelerde bulundu. Heyelanda en ağır hasarı Sadık Kaya'ya ait ev gördü. Olayla ilgili bilgi veren Sadık Kaya "Yıkılmadan bir akşam önce, firmanın mühendisleri toprakta çatırdama olduğunu söyleyince biz evi boşalttık. Sabaha doğru ev tamamen zarar gördü. Dün akşam komşumuzda kaldık" dedi.

Evde bir süre önce çatlaklar oluştuğunu ifade eden oğlu Fuat Kaya ise, "Buradaki termik santralin çalışması sırasında oldu. Biz firma yetkililerine şikayette bulunduk ama kimse ilgilenmedi. Ev çatırdamaya, kaymaya başladı. Biz hemen evi terk ettik. Biz mağduruz. Biz kamulaştırılması da istemiyoruz. Burası bizim vatanımız" diye konuştu.

Heyelanın ardından hasar tespit çalışmaları başladı.

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