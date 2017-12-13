Bolu’da İki Katlı Ev, Ahır, Samanlık, Garaj Ve Kamyonet Yandı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde iki katlı ahşap evde çıkan yangında ev, ahır, samanlık, odunluk, garaj ve garajın içine bulunan kamyonet kül oldu.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde iki katlı ahşap evde çıkan yangında ev, ahır, samanlık, odunluk, garaj ve garajın içine bulunan kamyonet kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, Mudurnu ilçesi Mangırlar köyünde Raşit Tek'e ait iki katlı ahşap evde akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle bir anda büyüyen yangın evin çevresindeki odunluk, samanlık, ahır ve garaja sıçradı. Köydeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Mudurnu, Taşkesti ve Bolu Belediyesine ait itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Şefliğine ait arazözler sevk edildi. Vatandaşlar da söndürme çalışmasına katılırken, uzun süre kontrol altına alınamayan yangında ev, ahır, samanlık, odunluk, garaj ile bir kamyonet kullanılamaz hale geldi. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı.