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Bolu’da, İlk Fetö Davası Kararı Çıktı

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Bolu’da, İlk Fetö Davası Kararı Çıktı
Bolu'da, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla tutuksuz yargılanan öğretmen Havva Ergül, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bolu'da, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla tutuksuz yargılanan öğretmen Havva Ergül, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında hakkında "FETÖ/PDY silahli terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla dava açılan öğretmen Havva Ergül'ün tutuksuz olarak yargılandığı Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşması görüldü.

Doğum yaptığı için duruşmaya katılamayan Havva Ergül'ün avukatının savunmasının ardından karar veren mahkeme heyeti, Ergül'ü 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Havva Ergül, daha önce mahkemede verdiği ifadesinde, öğrencilik hayatı boyunca hiçbir örgütle bağlantısı olmadığını ancak mezun olduktan sonra Balıkesir'de FETÖ'ye ait bir yurtta müdür olarak çalışmaya başlayınca bu yapıyla tanıştığını söylemişti.

Ergül'e verilen hapis cezası, Bolu'da görülen FETÖ/PDY davalarında açıklanan ilk karar oldu.

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