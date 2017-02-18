Bolu’da Karı Koca Sobadan Sızan Gazdan Zehirlenerek Hayatını Kaybetti

Bolu'da karı koca sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Bolu'da karı koca sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay sabah saatlerinde Ovadüzü Mahallesi Atölye Sokak'ta meydana geldi. 2 katlı binanın birinci katında yaşayan 53 yaşındaki Muzaffer Çavdar ve 54 yaşındaki eşi Emine Çavdar'dan haber alamayan komşuları durumu çiftin damadına haber verdiler. Olay yerine gelen damat evin kapısını kırarak içeriye girdi. Kayınvalidesi ve kayınpederini yerde yatarken gören şahıs uzun süre şok yaşadı. 112 acil ekiplerinin müdahale ettiği Çavdar çifti hayata döndürülemedi. Muzaffer ve Emine Çavdar'ın yakınları evin önünde sinir krizleri geçirdi. Çiftin cesedi savcının incelemesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.