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Bolu’da Trafik Kazası: 4 Yaralı

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Bolu’da Trafik Kazası: 4 Yaralı
Bolu'da, kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen otomobille minibüsün karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Bolu'da, kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen otomobille minibüsün karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, D-100 Karayolu'nda Ankara istikametine seyir halinde olan 78 BC 948 plakalı otomobil sürücüsü Yavuz Çakır iddiaya göre kırmızı ışıkta geçince Sanayi Kavşağı'nda bulunan Gökhan Yazıcı idaresindeki 14 NC 376 plakalı minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Yavuz Çakır ve aynı araçta bulunan Basri Doğancık ve Şenay Doğancık ile minibüs sürücüsü Gökhan Yazıcı yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bolu’da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Bolu’da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Bolu’da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Bolu’da Trafik Kazası: 4 Yaralı

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