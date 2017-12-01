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Bolu’da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

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Bolu’da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
Bolu'da polis ekiplerinin yaptıkları operasyonda uyuşturucu madde ile yakalanan biri kadın 2 kişi gözaltına alındı.

Bolu'da polis ekiplerinin yaptıkları operasyonda uyuşturucu madde ile yakalanan biri kadın 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bolu merkezli 2 ilde uyuşturucu madde ticareti, kullanımı ve aracılığın engellenmesine yönelik olarak yapılan operasyonda 2 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahısların ev ve araçlarında yapılan aramalarda 3 gram bonzai, yüz adet uyuşturucu hap, 42,36 gram skunk, 15,04 gram Hint keneviri tohumu, 3,99 gram esrar ve 1 adet tabanca ile 6 fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen S.D. ve F.G. adliyeye sevk edildi.

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