Bolu’da Yabancı Uyruklulara Yönelik Uygulama

Bolu'da yaşayan yabancı uyruklu kişiler üzerinde ve evlerinde polis ekiplerince Yabancı Terörist Savaşçı uygulaması gerçekleştirildi.

Bolu'da yaşayan yabancı uyruklu kişiler üzerinde ve evlerinde polis ekiplerince Yabancı Terörist Savaşçı uygulaması gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bolu'da yaşayan Irak, Afgan ve İran uyruklu kişiler üzerinde Yabancı Terörist Savaşçılar uygulaması yaptı. Yaklaşık yüz kişi üzerinde kimlik kontrolü yapan ekipler, üzerinde kimlikleri olmayan, mülteci yada sığınmacı kaydı bulunmayan ve şüpheli görülenler göç idaresine götürüldü.

Ayrıca, yabancı uyruklu şahısların kaldıkları evlerde de denetim yapan ekipler, kişileri daha tertipli ve düzenli yaşamaları konusunda uyardı.