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Bolu’da Zincirleme Kaza: 1 Yaralı

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Bolu’da Zincirleme Kaza: 1 Yaralı
Bolu'da" TEM otoyolunda 2 kamyon, 1 çekici ve 1 cipin karıştığı zincirleme trafik kazasında, kamyon sürücülerinden birisi sıkıştığı yerden itfaiye...

Bolu'da" TEM otoyolunda 2 kamyon, 1 çekici ve 1 cipin karıştığı zincirleme trafik kazasında, kamyon sürücülerinden birisi sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında TEM otoyolu Köroğlu rampası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, TEM otoyolu Ankara istikametine seyir halinde olan Halil Bıyık idaresindeki 26 PD 719 plakalı kamyon, aynı istikamette ilerleyen Halil Erdoğan yönetimindeki 63 FB 377 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle aynı istikamette ters yöne dönen Erdoğan idaresindeki kamyona, Ankara yönünde ilerleyen Adnan Sağlam'ın kullandığı 14 GK 4408 plakalı cip ile Necmettin Dağ'ın kullandığı 14 KR 681 plakalı çekici hızla çarptı. Sürücü hurdaya dönen kamyonda sıkıştı

Bıyık idaresindeki kamyon, Erdoğan yönetimindeki kamyona arkadan çarptıktan sonra yoldan çıkarak şarampole uçtu. Bıyık'ın içinde bulunduğu kamyon kullanılamaz hale gelirken, araç sürücüsü sıkıştığı kamyondan itfaiye ve UMKE ekiplerinin çalışması sonrası kurtarıldı.

Yaralı Halil Bıyık, olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı.

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