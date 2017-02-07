  • BIST 87.066
  • Altın 146,930
  • Dolar 3,7171
  • Euro 3,9623
  • Samsun 15 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 0 °C
  • İzmir 15 °C
  • Ordu 18 °C
  • Sinop 14 °C
  • Giresun 14 °C
  • Amasya 9 °C
  • Rize 9 °C
  • Trabzon 15 °C
  • Halkımız Güçlü Türkiye için 'evet' diyecektir
  • 'O formaya aşığım'
  • Büyükşehir'in mücadele araçları görüntülendi
  • Halkımız Güçlü Türkiye için 'evet' diyecektir
  • 'O formaya aşığım'
  • Büyükşehir'in mücadele araçları görüntülendi
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT
  • Canlı Tv İzle - Halk TV ve Ulusal Kanal Online İzle
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?

Bolu’dan Çanakkale’deki Depremzedelere 100 Konteyner Gönderiliyor

» »
Bolu’dan Çanakkale’deki Depremzedelere 100 Konteyner Gönderiliyor
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde depremden evleri zarar gören vatandaşlar için Bolu'dan 100 adet konteynerın gönderilmesine başlandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde depremden evleri zarar gören vatandaşlar için Bolu'dan 100 adet konteynerın gönderilmesine başlandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde dün meydana gelen 5,3 büyüklüğünde gerçekleşen deprem sonrasında evleri zarar gören vatandaşların barınma ihtiyacının karşılanması için 100 adet konteyner gönderilmek üzere tırlara yüklenmeye başladı. Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait odun deposunda bulunan 384 konteynerden 100 tanesi İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde tırlara 2'şer tane konularak yola çıkıyor.

Çanakkale'ye gidecek olan tır şoförü Yasin Küçük, "depremzedelere yardım için 50 araçla konteyner yüklemek için geldik. Bugün akşama kadar yükleyip yola çıkacağız. Yola çıkan araçlarımız var, yüklenen araçlar gidiyor. Hiçbir sorun yok. 50 tırın tamamının yerine ulaşması en geç yarın akşam olur" dedi.

Bolu’dan Çanakkale’deki Depremzedelere 100 Konteyner Gönderiliyor

Bolu’dan Çanakkale’deki Depremzedelere 100 Konteyner Gönderiliyor

Bolu’dan Çanakkale’deki Depremzedelere 100 Konteyner Gönderiliyor

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Deprem Anı Güvenlik Kamerasında07 Şubat 2017 Salı 10:18
  • Akademisyenler İhlas Vakfı’nda Buluştu07 Şubat 2017 Salı 10:13
  • Konya Merkezli 30 İlde Fetö Operasyonu: 102 Gözaltı Kararı07 Şubat 2017 Salı 10:03
  • Kapanan Ellerine 5 Yıl Sonra Kavuştu07 Şubat 2017 Salı 10:03
  • Fetö Vatandaşın Psikolojisini Bozdu07 Şubat 2017 Salı 10:03
  • Gaziantep’te Kaçak Kömür Operasyonu07 Şubat 2017 Salı 09:58
  • Metruk Evler Uyuşturucu Bağımlılarının Yuvasına Döndü07 Şubat 2017 Salı 09:53
  • Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç Kan Bağışladı07 Şubat 2017 Salı 09:53
  • Umke Hayat Kurtarmaya Devam Ediyor07 Şubat 2017 Salı 09:48
  • Orta Karadeniz’den "Referandum" Yorumu07 Şubat 2017 Salı 09:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti