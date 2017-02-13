Bolu’nun Gerede İlçesinde Bir Kişi Sobadan Sızan Gazdan Zehirlenerek Hayatını Kaybetti

Bolu'nun Gerede ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen karı koca hastaneye kaldırılırken, 39 yaşındaki eş Fatma Sadıç'ın hayatını...

Bolu'nun Gerede ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen karı koca hastaneye kaldırılırken, 39 yaşındaki eş Fatma Sadıç'ın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay Gerede'ye bağlı Demirciler Mahallesi'nde meydana geldi. Kamil Sadıç eşi Fatma Sadıç'la birlikte yaşadığı evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Yakınları çiftten haber alamayınca evin kapısı yedek anahtarla açıldı. Yerde baygın halde bulunan Kamil Sadıç ve eşi Fatma Sadıç 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. 39 yaşındaki Fatma Sadıç tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Kamil Sadıç'ın tedavisinin Gerede Devlet Hastanesi'nde devam ettiği ifade edildi.