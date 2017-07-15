Boluspor-antalyaspor Hazırlık Maçı

Bolu'da, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Boluspor ile Antalyaspor hazırlık maçında karşılaştılar.

Bolu'da, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Boluspor ile Antalyaspor hazırlık maçında karşılaştılar. Boluspor'un 2-1 galibiyetiyle biten karşılaşma sonunda iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Antalyaspor ile TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, kamp yaptıkları Bolu hazırlık maçında karşılaştılar. Bolu Atatürk Stadı'nda oynanan karşılamanın ilk golünü 2. dakikada Poepon ile bulan Boluspor, 8. dakikada Akubueze ile 2-0 öne geçti. İlk yarısı 2-0 biten karşılaşmanın ardından Antalyaspor'un tek golü 56'ıncı dakikada Emre Güral'dan geldi. Karşılaşma Boluspor'un 2-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

Maç sonunda açıklama yapan Boluspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, aldıkları sonuçtan ziyade oynadıkları oyunun ve görmek istediklerinin daha önemli olduğunu belirterek, "Bugün 45-50 dakika iyi bir Boluspor vardı. Hafta içerisinde yapmış olduğumuz çalışmalar çok net bir şekilde gördük ama ilerleyen dakikalarda hem organize olarak hem de istediklerimizi göremedik. Bu da normal. Bu tür karşılaşmalarda 45 dakika sonra 11 değişikliği yapmak gerekiyor ama bizim sayımız yeterli olmadığı için bazı oyuncularımızı 90 dakika oynatmak zorunda kaldık. Bugün bizim için önemli olan hafta içerisinde yapmış olduğumuz çalışmaları görmek, aynı zamanda da sakatlı vermeden bu karşılaşmayı bitirmekti. Çünkü sezon sonu 15 gün idman yapmışsın ve karşılaşmada ciddi bir rakiple 90 dakika oynuyorsun" dedi.

Transfer konusunda geç kaldıklarını ve gelecek oyuncuların da ilk haftalarda katkı sağlayamacağını ifade eden Çapa şunları kaydetti:

"Bugün şunu çok net bir şekilde gördük, sayı olarak yetersiz. Geçen yıl olduğu gibi sezon içerisinde bazı sıkıntıları yaşamamız için yapmamız gereken transferler var. Çünkü çok geride kaldık ve beklediğimiz transferleri yapamadık. Sezon sonu yapmış olduğumuz değerlendirmede 6-7 tane direk oynayabilecek oyuncu alacaktık. Ama bugüne kadar maalesef bu sayıya ulaşamadık. Bazı mevkilerimiz alternatifsiz, bazı mevkilerimiz yok. Şu anda görüşmeler devam ediyor ama oyuncuların geç gelmesi bizim açımızdan dezavantaj. Bu süreden sonra gelecek oyuncu ligin ilk haftası bize katkı sağlayamayacak. Çünkü genelde oyuncular tatilden gelecek bize. Eğer takımla idmanın yapmış, hazır olan oyuncu olursa sıkıntı yok ama bu tür oyuncuları da alma şansımız yok. Biraz geç kaldık, bu bir gerçek."

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise, yoğun bir tempodan çıktıklarını ve aldıkları sonucun çok önemli olmadığını ifade ederek, "Sonuç zaten önemli değil. Bu bir hazırlık maçı. Yoğun bir tempodan çıktık. Dünde iki antrenman yapıp karşılaşmaya çıktık. Sonuç önemli değil. Bütün arkadaşlarımızı oynattık. Çok memnunum. Yediğimiz gollerdeki hataları da fark ettik ve görmüş olduk. Bunu hazırlık maçında fark etmemiz çok güzel oldu. Zaten ikinci yarı çok iyi oynadık. İstediğimiz gibi tek kale oynadık. Bizim istediğimiz şey sürekli bir şekilde ikinci yarıdaki gibi oynamak. Kaybetmek çok önemli değil. Bütün arkadaşlarımızı test edip görmüş olduk" dedi.