  • BIST 76.972
  • Altın 128,025
  • Dolar 3,5120
  • Euro 3,6706
  • Samsun 8 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 3 °C
  • İzmir 10 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 7 °C
  • Giresun 9 °C
  • Amasya 4 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 10 °C
  • Devletin memurunu mesai saatinde dolandırdılar!
  • BAKAN PARA VERİYOR YA SİZ NE VERDİNİZ?
  • VARAN-3: BAŞKAN YILMAZ SAVCI'DAN İZİNLİ!
  • Devletin memurunu mesai saatinde dolandırdılar!
  • BAKAN PARA VERİYOR YA SİZ NE VERDİNİZ?
  • VARAN-3: BAŞKAN YILMAZ SAVCI'DAN İZİNLİ!
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?
  • Yds Kursu Ne Kadar Sürer?
  • Tektaşların Parıltısı Ellerinize Yansısın
  • Inİstanbul’a Orge Elektrik İmzası
  • Kaynak Planlamalarınızda ERP Çözümlerine Güvenin
  • Kayıp Yaşamak Yatırımcıları Başarıya Yönlendiren Bir Faktördür
  • Forex Piyasasında Swap Ne Demektir
  • Erkek Gümüş Yüzük Almak İçin En İyi Seçenekler
  • Sinema Konusunda Yerli ve Yabancı Birçok Yapıt

Boluspor - Evkur Yeni Malatyaspor Maçının Ardından

» »
Boluspor - Evkur Yeni Malatyaspor Maçının Ardından
TFF 1. Ligde Boluspor evinde oynadığı Evkur Yeni Malatyaspor'a 5-1 mağlup olurken, maç sonunda iki takımın teknik adamı açıklamalarda bulundu.

TFF 1. Ligde Boluspor evinde oynadığı Evkur Yeni Malatyaspor'a 5-1 mağlup olurken, maç sonunda iki takımın teknik adamı açıklamalarda bulundu.

Boluspor, TFF 1. Lig'in 16. haftasında sahasında karşılaştığı Evkur Yeni Malatyaspor'a 5-1 mağlup oldu. Mücadele sonrasında Boluspor Teknik Direktörü Fuat Çapa ile Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın zor geçeceğini bildiklerini ifade eden Fuat Çapa, "Hafta içinde serum yiyen iki tane oyuncumuz vardı. Erdi ve Andre bugün iğneyle sahaya çıktılar. Bundan dolayı sıkıntı olacağını tahmin ediyorduk. Ama skorun bu şekilde olacağını ve oyunu bu kadar kötü oynayacağımızı hiç beklemiyorduk. Ancak kimsenin kötü oynamaya veya kötü mücadele etmeye hakkı yok" dedi.

Çapa: "Pozisyonları değerlendirseydik maç değişebilirdi"

Maçın bir bölümünden sonra oyuncularının inancının kalmadığını söyleyen Çapa, "Rakip tecrübesini çok iyi bir şekilde değerlendirdi. Bu sahada kısa paslarla çıkmaya çalışırsanız sıkıntı yaşarsınız. Onlar mümkün olduğu kadar topu bizim alana yığmaya çalıştılar. Onlar pozisyon üretmeye çalıştılar, biz ise kazandığımız topları kısa kısa oynadık. 4-1'den sonra soyunma odasında oyuncularımızla konuşmalar yaptık. Eğer yakalamış olduğumuz ilk 10-15 dakika içerisindeki pozisyonlardan bir tanesini değerlendirmiş olsaydık maçın şekli değişebilirdi. Açıkçası o pozisyonları da kaçırdıktan sonra maçı çevirmeye kimsenin inancı kalmadı" şeklinde konuştu.

Buz: "Kazanmayı çok istedik"

İrfan Buz ise 5-1'lik skordan dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Bizim açımızdan çok önemli bir müsabakaya çıktık. Her iki takım için de önemliydi. Zor bir deplasmana geldiğimizi düşünüyoruz. Ancak gerçekten çok istedik, son haftalarda istediğimiz skorlarla ayrılamadık. O yüzden çok da ihtiyacımız var. Özellikle devre arasına moralli girmek açısından. Futbolcu kardeşlerimiz son haftalarda belki skor anlamında iyi skorlar alamadılar ancak kötü oynadığımızı düşünmüyorum. Bu maçta da 5-1 kazandığımız için çok mutluyum. Boluspor da çok iyi bir mücadele veriyor. Sezon başında takımları saydığınız zaman Göztepe'yi, Eskişehir'i, Adana Demirspor'u sayardınız ama Yeni Malatya ve Boluspor'u saymazdınız. Bence Boluspor çok iyi bir sezon yaşadı. Ne olursa olsun bu yarışın içinde olmaları, buraya kadar getirmeleri başarıdır. Boluspor'u tebrik ediyorum" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mesut Balkan’dan Örnek Davranış24 Aralık 2016 Cumartesi 16:43
  • Teb Ankara Cup’ı Jorovic Kazandı24 Aralık 2016 Cumartesi 16:38
  • Belediye Başkanlarından Kayserispor’a Destek Ziyareti24 Aralık 2016 Cumartesi 16:38
  • Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi24 Aralık 2016 Cumartesi 16:34
  • Spor Toto Süper Lig24 Aralık 2016 Cumartesi 16:03
  • Boluspor - Evkur Yeni Malatyaspor Maçının Ardından24 Aralık 2016 Cumartesi 15:58
  • Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi24 Aralık 2016 Cumartesi 15:58
  • Tokat’ta 7.uluslararası Hüseyin Akbaş Serbest Güreş Turnuvası Başladı24 Aralık 2016 Cumartesi 15:28
  • Sivasspor - Adana Demirspor Maçının Ardından24 Aralık 2016 Cumartesi 15:28
  • Stefanos Dedas: “Maçı Değiştiren Adam Earl Clark Oldu”24 Aralık 2016 Cumartesi 15:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti