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Boluspor - Kasımpaşa Maçının Ardından

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Boluspor - Kasımpaşa Maçının Ardından
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Boluspor evinde Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmayı 4-1 kazandı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Boluspor evinde Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmayı 4-1 kazandı. Maç sonunda iki takımın teknik direktörleri de açıklamalarda bulundu.

Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, oyuncularını tebrik ederek başladığı basın açıklamasında, "Turu geçmek güzel, iki maçta 7 golle geçmek daha da güzel. Geçen hafta bir kaza yaşadık ama futbolda bunlar var. Daha önce gol yemeden üst üste 4 maç kazandık. Ona nasıl takılmadıysak 1-0 yenildiğimiz maça da takılmadık. Üç gün sonra bu maça tekrar konsantre olmak kolay değil" dedi.

İki maçı da daha az forma şansı bulan oyuncularla oynadıklarını belirten Karafırtınalar, "Bu oyuncularımın performansı beni hakikaten etkiledi. Kasımpaşa gibi bir takımı 7 golle turun dışında bırakmak çok önemli. Türkiye'nin en iyi 16 takımından bir tanesi olduk. Belki de TFF 1. Lig'in kupadaki tek temsilcisi biz olacağız. Bu hem kulübün hem de şehrin marka değeri için çok önemli. Ama bu maçı burada bırakıp Cumartesi günü çok önemli olan Eskişehir maçına hazırlanacağız. İnşallah orada da başarılı bitirip yolumuza devam ederiz" şeklinde konuştu.

Kasımpaşa cephesi

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş ise, kendileri için sadece ligin kaldığını ve ona konsantre olacaklarını ifade ederek, "16 takım arasına kalan Boluspor'u kutluyorum. İlk maçta da 3-1 kazanmışlardı. Bugünkü maçta ilk yarı pozisyona giren takım olarak öne de geçtik. Ancak bir gol daha bulmak gerekiyordu. Yaşadığımız problemler 2 gol yememize neden oldu. Maçın uzama olasılığı ortadan kalktıktan sonra belki 60. dakikaya kadar birkaç pozisyonumuz var. 2-2 yapabilsek sonuna kadar kovalayabilirdik. Geçtiğimiz yıl yarı finale kadar süren serüvenimiz 32 turunda sona erdi. Bu sene bizim için hem ligde hem kupada kadro derinliğimiz açısından her ikisini birden sürdürmek zordu. Şimdi tüm gücümüzle ligde kalan 2 maç için odaklanacağız. Ve bu iki maçta kazanarak üst sıralarda hedefimizi devam ettirmek isteyeceğiz. Bizim için artık sadece lig kaldı ve ona konsantre olacağız" dedi.

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