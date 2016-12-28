Boluspor, Kemal Tokak İle Yollarını Ayırdı

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, 27 yaşındaki defans oyuncusu Kemal Tokak ile yollarını ayırdı.

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, 27 yaşındaki defans oyuncusu Kemal Tokak ile yollarını ayırdı.

Kemal Tokak, kırmızı-beyazlı takımda bu sezon lig ve kupa maçlarında forma şansı bulamazken, U21 liginde 4 maçta forma giydi. Boluspor resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kemal Tokak'ın sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi. Kemal Tokak ile kulübümüz arasında yapılan görüşmede karşılıklı anlaşmaya varılarak sözleşmesi feshedildi. Kemal Tokak'a hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, futbol hayatında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.