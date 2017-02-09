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Bolu’ya İkinci Büyük Satranç Parkı Açılıyor

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Bolu’ya İkinci Büyük Satranç Parkı Açılıyor
Bolu satranç sporunda yeni bir hamle başlatıyor. Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Türkiye'nin ikinci ve en büyük satranç parkını Bolu'da açmak...

Bolu satranç sporunda yeni bir hamle başlatıyor. Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Türkiye'nin ikinci ve en büyük satranç parkını Bolu'da açmak için hazırlıklara başladıklarını söyledi.

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, satrançta son yıllarda uluslararası alanda çok büyük başarılara imza atıldığını belirterek, "Satranç sporuna gösterilen ilginin futbola yaklaştığını görmek mutluluk verici. Türkiye Satranç Federasyonu sporun yaygınlaştırılması için çok güzel projelere imza atıyor. Ülkemizde bir satranç rüzgarı estiğini söylemek mümkün. Bolu'da da son yıllarda sporcularımız uluslararası ve ulusal satranç şampiyonalarında önemli dereceler elde ediyor. 2500 ELO sınırında sporcularımız var. Biz de ülkemizin gelecek kuşakları için çok önemli olan bu sporu daha da yaygınlaştırmak istiyoruz. Bu amaçla hem sporcularımızı destekleyeceğiz, hem de yapacağımız satranç parkları ile aileleriyle birlikte açık havada bu sporu yapmalarına imkan tanıyacağız. Ülkemizin yeni büyük ustaları arasında Bolulu sporcular olsun istiyoruz" dedi.

"Satranç Parkı Bolu'ya çok yakışacak"

Başkan Yılmaz, federasyonun Türkiye'de satranç parkları oluşturmak için attığı adıma destek sağlamaktan mutlu olduklarını kaydederek, "Bolu gibi bir tabiat harikasında parkta satranç oynamak, sadece çocuklarımıza değil ailelerimize de farklı bir alternatif oluşturacak. Kılıçaslan mahallesinde oluşturacağımız Masal Parkı'nın bir bölümü tamamen satranç parkı olacak. Ayrıca şehri merkezimizin en güzel ve en büyük parkı olan Atatürk Orman Parkı'nda da satranç parkı oluşturacağız. Bu konuda TSF ile birlikte çalışacağız. Bu parklarımızın turizm ve spor şehri olma hedefimize destek sağlayacağına inanıyorum. Bolu'ya satranç parkı çok yakışacak" şeklinde konuştu.

Bolu’ya İkinci Büyük Satranç Parkı Açılıyor

Bolu’ya İkinci Büyük Satranç Parkı Açılıyor

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