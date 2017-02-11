Bolvadin’de Plakası Ve Ruhsatsız Motosikletler Toplanıyor

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kazaların ve bazı suçların önüne geçmek amacıyla ruhsatsız, plakasız, plakası okunmayan ve gürültü kirliliğine...

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kazaların ve bazı suçların önüne geçmek amacıyla ruhsatsız, plakasız, plakası okunmayan ve gürültü kirliliğine neden olan motosikletler toplanmaya başlandı.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Bolvadin ilçe Emniyet Müdürü Ebrar Uyumaz, emniyet teşkilatı olarak vatandaşın can ve mal güvenliklerinden sorumlu olduklarını ifade ederek, denetim faaliyetinin uzun bir süre devam edeceğini aktardı. Uyumaz, "Sık sık yaşanan motosiklet hırsızlıklarında vatandaş bize gelerek olayı bildiriyor. Ama yaptığımız incelemelerde motosikletin plakası ve ruhsatının olmadığını görüyoruz. Biz bu aracı nasıl arayacağız? Ayrıca çalınan motorlar kötü niyetli kişiler tarafından hırsızlık amacıyla veya bir başka suçta kullanabiliyor. Kazaya karışarak kaçıyor. Kötü niyetli motor sahipleri eksozlarindaki susturucuları sökerek aşırı sürat yaparak çevreyi rahatsız ediyor. Bu nedenle plakasız, harf veya rakam silinerek plakasıyla oynanmış, plakası kıvrılmış motosikletleri ekiplerimiz nerede yakalarsa tutanak tutarak alıyorlar. Vatandaşlarımızdan ricamız bu tür motosikletleri gördükleri yerlerde ihbarda bulunarak bize destek olsunlar" dedi.