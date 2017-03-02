'Bombalanan TBMM'yi gördüler'

Türkiye-Kolombiya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Fuat Köktaş, Kolombiya'nın Ankara Büyükelçisi Juan Alfredo Pinto Saavedra ve beraberindeki heyeti Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ağırladı

Kolombiya'nın Ankara Büyükelçisi Juan Alfredo Pinto Saavedra, Siyasi Müşavir Marcelo Macedo, Dışişleri Bakanlığı Daire Başkanı Ali Kılıçaslan Topuz ve Çevirmen Nisan Papila, Türkiye-Kolombiya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Fuat Köktaş'ın davetlisi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi.

Misafirlerini AK Parti Samsun Milletvekilleri Ahmet Demircan, Orhan Kırcalı ve Türkiye-Kolombiya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyeleri MHP Aydın Milletvekili Deniz Depboylu, Adıyaman HDP Milletvekili Behçet Yıldırım'ın katılımıyla ağırlayan Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, heyete 15 Temmuz'da FETÖ tarafından hain darbe girişimi sırasında mecliste bombalanan bölümü gezdirerek bilgi verdi.

İKİ ÜLKE ARASINDA GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ

Uluslararasındaki dostluğun geliştirilmesine yardımcı olmak amacıyla oluşturulan Parlamentolar Arası Dostluk Gruplarının ülkeler arasındaki karşılıklı anlayışı geliştirmede çok önemli bir rol oynadığını belirten Milletvekili Köktaş, "Kolombiya'nın Ankara Büyükelçisi Juan Alfredo Pinto Saavedra ve beraberindeki heyeti mecliste ağırlayarak, karşılıklı anlayışı geliştirme, çeşitli uluslararası işbirliği ve görüş alışverişinin sağlanması gibi konularda fikir alışverişinde bulunduk. Heyete 15 Temmuz'da FETÖ tarafından hain darbe girişimi sırasında mecliste bombalanan bölümü gezdirerek bilgi verdik. Kolombiya'nın hain darbe girişimine karşı Türkiye'ye verdiği destekten ötürü teşekkür ediyorum. Kolombiya ile askeri, ticari, ekonomi, kültürel ve turizm aşamasında yapılan bir çok sözleşme ve uluslararası anlaşmalarından, iki ülkenin açmış oldukları büyükelçiliklerle ilgili yaptığı faliyetler üzerine görüşmelerimiz oldu.

TECRÜBE PAYLAŞIMI

Büyükelçi Saavedra özellikle kendilerinin de son 50 yıldır ülkelerinde yaşadığı terör olaylarındaki süreci ve bunun ülkeye verdiği zararlar üzerine durularak bilgi paylaşımında bulunduk. İlk kez 2016'nın mayıs ayında başlayan Türk Hava Yolları uçuşlarının iki ülke arasındaki ticari faaliyetlerine olumlu yansıdığını, bunun daha da geliştirilmesi noktasında neler yapılabiliriz noktasında fikir alışverişinde bulunduk. İlerleyen aylarda Türkiye-Kolombiya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu olarak resmi davetle Kolombiya'ya ziyarette bulunacağız. Bu ziyaretlerde iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik gayretli çalışmalarımızı en üst seviyeye çıkaracağız. İki tarafında memnuniyetle ayrıldığı ziyarette de bunların temelleri atılmış oldu" dedi.