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Bombalı Saldırıda Hayatını Kaybeden Berkay Akbaş Mezarı Başında Anıldı

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Bombalı Saldırıda Hayatını Kaybeden Berkay Akbaş Mezarı Başında Anıldı
İstanbul'da 10 Aralık Cumartesi günü Vodafone Arena Stadı yakınında meydana gelen bombalı saldırıda hayatını kaybeden Sinoplu Berkay Akbaş, mezarı...

İstanbul'da 10 Aralık Cumartesi günü Vodafone Arena Stadı yakınında meydana gelen bombalı saldırıda hayatını kaybeden Sinoplu Berkay Akbaş, mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

Beşiktaş ile Bursaspor arasında oynanan lig maçının ardından Vodafone Arena Stadı yakınlarında 45 saniye arayla iki patlama meydana gelmiş, aralarında polis memurlarının da bulunduğu çok sayıda kişi şehit olmuş ve yaralanmıştı. Patlama esnasında İstanbul'a gezmeye giden ve olay esnasında taksiyle Vodafone Arena'nın önünden geçen Sinoplu Berkay Akbaş da hayatını kaybetmişti. Ölümünün ilk yıl dönümünde Berkay Akbaş Çukurbağı Mezarlığı'nda mezarı başında anıldı.

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin de hazır bulunduğu anma töreninde duygulu anlar yaşandı.

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