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Bonzai Kullandığı İddia Edilen Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Bonzai Kullandığı İddia Edilen Bir Kişi Hayatını Kaybetti
İzmir'in Konak İlçesinde,uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen 35 yaşındaki Tayfun Şahin hayatını kaybetti.

İzmir'in Konak İlçesinde,uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen 35 yaşındaki Tayfun Şahin hayatını kaybetti.

Olay, bugün 22.00 sıralarında İşçiler Caddesi 1525 sokakta harabe bir binanın zemin katında meydana geldi. İddialara göre , sentetik uyuşturucu olarak bilinen bonzai maddesini kullanan Şahin, fenalaşarak yere yığıldı. Durumu kimliği belirlenemeyen ve aynı harabede yaşadığı öğrenilen bir şahısın bildirmesi üzerine, olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri intikal etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Tayfun Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Şahin'in cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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