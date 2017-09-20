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Bonzai Ticaretine 1 Tutuklama

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Bonzai Ticaretine 1 Tutuklama
Samsun'da bonzai satarken polisin takibi sonucu suçüstü yakalanan 1 kişi tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bıraıldı.

Samsun'da bonzai satarken polisin takibi sonucu suçüstü yakalanan 1 kişi tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bıraıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satın alan 2 kişinin üzerinde 2 paket bonzai ele geçirdi. Söz konusu şahıslara uyuşturucu sattıkları iddia edilen M.F.K. (30) ile M.A.G.'yi (37) takibe alan Narkotik ekibi Hançerli Mahallesi'nde 2 kişiye daha bonzai satarken suçüstü yakaladı. Uyuşturucu satın alan 2 kişiden 2 paket bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.F.K. ve M.A.G.'nin üzerilerinde yapılan aramalarda 5 paket bonzai ile 1 adet ecstacy uyuşturucu hap ele geçirildi. 4 kişi "uyuşturucu kullanmak" suçundan ifadeleri alınıp serbest bırakılırken, polisteki sorguları tamamlanan M.F.K ve M.A.G. "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.A.G. tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderilirken, M.F.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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