Bonzai ticaretine ceza yağdı

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan yargılanan 3 kişiye ceza yağdı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi’nde F.Ş. (22) ve K.Ş.’nin (22) uyuşturucu ticareti yaptıklarının bilgisini aldı. Söz konusu gençleri takibe alan polis, F.Ş. ve K.Ş.’nin 4 kişiye bonzai adlı uyuşturucu sattıklarını ve R.A. (24) adlı gencin ise uyuşturucu satışına aracı olduğunu tespit etti. Polis 3 kişiye satılan bonzai paketlerini ele geçirdi. F.Ş. ve K.Ş.’nin aynı binada oturduklarını belirleyen polis, evlerinde yapılan aramada 91 paket satışa hazır bonzai, 2 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet tüfek ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınarak tutuklanan K.Ş., F.Ş. ve R.A. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. “Uyuşturucu ticareti” suçundan yargılanan F.Ş. 15 yıl 7 ay 15 gün, R.A. 7 yıl 9 ay 22 gün ve K.Ş. ise 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti F.Ş.'nin tutukluluk halinin devamına karar verirken, R.A. ve K.Ş.'nin tahliyelerini kararlaştırdı.