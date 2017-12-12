Bor gübresi fındık verimini artırıyor

ODÜ Ziraat Fakültesi tarafından yürütülen projede, bor katkılı gübrenin fındık tarımında kullanılması durumunda verimin yüzde 20 arttığı tespit edildi

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Özkutlu, Türkiye'nin önemli tarım ürünlerinin başında gelen fındıkta verim ve kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Bu amaçla üç yıldır yürüttükleri projenin sonuçlarını almaya başladıklarını belirten Prof. Dr. Özkutlu, bu çalışmada Ordu ve Samsun'da fındık bahçelerinin yüzde 70'inde bor noksanlığı tespit edildiğini dile getirdi. Türkiye'de bor eksikliğinin en fazla yağmur alan Karadeniz Bölgesi'nde görüldüğüne dikkati çeken Prof. Dr. Özkutlu, "Bu da şu anlama geliyor, fındık bahçelerimizde mutlaka bor katkılı gübrenin kullanılmasına ihtiyaç var" dedi.

Prof. Dr. Özkutlu, proje kapsamında 412 fındık bahçesinde denemeler yapıldığının da altını çizerek, "Bor karışımlı gübre kullanarak fındıkta dekar başına ortalama verimi yüzde 20, kalitesini ise yüzde 10 civarında artırdık. Örneğin dekar başına verim ortalama 100 kilogram iken 120'ye yükseldi" diye konuştu. AA / ORDU