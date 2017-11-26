  • BIST 104.539
  • Altın 163,884
  • Dolar 3,9376
  • Euro 4,6999
  • Samsun 16 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 6 °C
  • İzmir 11 °C
  • Ordu 15 °C
  • Sinop 13 °C
  • Giresun 14 °C
  • Amasya 8 °C
  • Rize 12 °C
  • Trabzon 13 °C

Bora Özkent, İnovasyon Ve Yapay Zekayı Anlattı

» »
Bora Özkent, İnovasyon Ve Yapay Zekayı Anlattı
Kocaeli Bilişim Fuarı'na konuşmacı olarak katılan Bora Özkent, inovasyon ve yapay zeka konusunda tespitlerini katılımcılarla paylaştı

Kocaeli Bilişim Fuarı'na konuşmacı olarak katılan Bora Özkent, inovasyon ve yapay zeka konusunda tespitlerini katılımcılarla paylaştı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Türkiye'nin ilk ve tek bilişim festivali niteliğindeki Kocaeli Bilişim Fuarı'nda girişimcilik ve inovasyon uzmanı Bora Özkent, "İnovasyon, Endüstri 4.0, ve Yapay Zeka" konulu konferansta Kocaelililerle buluştu. Yapay zekanın insanların yerine geçeceğini söyleyen Özkent'in dikkat çektiği bir diğer konu ise inovasyon üretmek için öğrenme gerekliliği oldu. Özkent, "Kitap okumadan inovasyon üretemeyiz" dedi.

"Bilgileri bazen önseziyle öğreniyoruz, izleyerek, duyarak öğreniyoruz. Ama anlatamıyoruz" diyen Bora Özkent, konuşmasında şunları da kaydetti:

'Mesela çocuğumuzun konuşmasını nasıl öğrendiğini çözemiyoruz. Onun yanında sadece konuşuyoruz. Herhangi bir öğretme metodu uygulamıyoruz. Ama çocuklar belli bir süreden sonra yavaş yavaş konuşmayı öğreniyor. Yapay zeka da öyle. Bilgisayarlar zamanla yapay zeka olarak insanların yerine geçecek, ya da bizlerin yardımına koşacak."

Yapay zeka konusunda ünlü Morgan filmini örnek gösteren Özkent, "Morgan filmi bir çocuğa yüklenen yapay zeka programı ile süregelen olaylarla kurulu. Filmin müzikleri ve görüntüleri yapay zekaya sunulduktan sonra örnek filmlerin yüklenmesi ile ortaya fragman çıkmış. Bu yapa zekanın sadece bir örneği" ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başbakan Yardımcısı Işık’tan ’Atak Robot’a Özel İlgi25 Kasım 2017 Cumartesi 12:03
  • Başkan Karaosmanoğlu, 24 Kasm’da Öğretmenleri Yalnız Bırakmadı25 Kasım 2017 Cumartesi 10:48
  • Depremde Acil İletişim Aracı, Bilişim Fuarı’nda25 Kasım 2017 Cumartesi 10:38
  • Bilişim Fuarı İl Dışından Gelen Öğrencileri Ağırladı25 Kasım 2017 Cumartesi 10:33
  • Sarsılmaz Yönetim Kurulu Başkanından Yerli Silah Açıklaması24 Kasım 2017 Cuma 13:13
  • Bilişim Furı’nda, ‘Yapay Zeka’ Konuşuldu24 Kasım 2017 Cuma 12:08
  • Fizyoloji Uzmanı Prof. Dr. Sinan Canan, Bilişim Fuarı’nda24 Kasım 2017 Cuma 11:28
  • Müzik Çalan Havuçlar Bilişim Fuarı’nda24 Kasım 2017 Cuma 11:08
  • Eskişehir’de Üretti, Almanya Ve Fransa Talip Oldu24 Kasım 2017 Cuma 10:03
  • Dijital Penaltıyı Atın, Kupayı Kaldırın24 Kasım 2017 Cuma 09:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti