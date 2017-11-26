Bora Özkent, İnovasyon Ve Yapay Zekayı Anlattı

Kocaeli Bilişim Fuarı'na konuşmacı olarak katılan Bora Özkent, inovasyon ve yapay zeka konusunda tespitlerini katılımcılarla paylaştı

Kocaeli Bilişim Fuarı'na konuşmacı olarak katılan Bora Özkent, inovasyon ve yapay zeka konusunda tespitlerini katılımcılarla paylaştı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Türkiye'nin ilk ve tek bilişim festivali niteliğindeki Kocaeli Bilişim Fuarı'nda girişimcilik ve inovasyon uzmanı Bora Özkent, "İnovasyon, Endüstri 4.0, ve Yapay Zeka" konulu konferansta Kocaelililerle buluştu. Yapay zekanın insanların yerine geçeceğini söyleyen Özkent'in dikkat çektiği bir diğer konu ise inovasyon üretmek için öğrenme gerekliliği oldu. Özkent, "Kitap okumadan inovasyon üretemeyiz" dedi.

"Bilgileri bazen önseziyle öğreniyoruz, izleyerek, duyarak öğreniyoruz. Ama anlatamıyoruz" diyen Bora Özkent, konuşmasında şunları da kaydetti:

'Mesela çocuğumuzun konuşmasını nasıl öğrendiğini çözemiyoruz. Onun yanında sadece konuşuyoruz. Herhangi bir öğretme metodu uygulamıyoruz. Ama çocuklar belli bir süreden sonra yavaş yavaş konuşmayı öğreniyor. Yapay zeka da öyle. Bilgisayarlar zamanla yapay zeka olarak insanların yerine geçecek, ya da bizlerin yardımına koşacak."

Yapay zeka konusunda ünlü Morgan filmini örnek gösteren Özkent, "Morgan filmi bir çocuğa yüklenen yapay zeka programı ile süregelen olaylarla kurulu. Filmin müzikleri ve görüntüleri yapay zekaya sunulduktan sonra örnek filmlerin yüklenmesi ile ortaya fragman çıkmış. Bu yapa zekanın sadece bir örneği" ifadelerini kullandı.