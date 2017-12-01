Borçların Ertelenmesi Çiftçiyi Sevindirdi

Seyhan Ziraat Odası İkinci Başkanı Cahit İncefikir, doğal afetler nedeniyle zarar gören çiftçilerin borçlarının 1 yıl ertelenmesine ilişkin, "Bu çiftçinin...

Seyhan Ziraat Odası İkinci Başkanı Cahit İncefikir, doğal afetler nedeniyle zarar gören çiftçilerin borçlarının 1 yıl ertelenmesine ilişkin, "Bu çiftçinin soluk almasına, gelecek sezonun ürünüyle ilgili daha rahat çalışmasına neden olacaktır" dedi.

Çeşitli afetler nedeniyle zarar gören gerçek veya tüzel kişi üreticilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan, Düşük Faizli Kredi Kullandırılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu kararı kapsamındaki kredi borçlarının ertelenmesine dair karar, 29 Kasım'da Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye'nin narenciye ihtiyacının 4'te 3'ünü karşılayan Adana'da ise geçen sezon yaşanan don olayları nedeniyle zarar gören çiftçiler erteleme kararı karşısında sevindi.

Seyhan Ziraat Odası İkinci Başkanı Cahit İncefikir, yaşanan don olaylarının çiftçileri çok mağdur ettiğini ancak borç ertelemesinin çiftçiyi rahatlatacağını belirtti.

"Eksi 3'ten eksi 9'a kadar soğuk hava"

Ağaçlarda yüzde 70 ile yüzde 80 arasında verim kaybı yaşadıklarını anlatan İncefikir, "Bölge bölge değişerek eksi 3'den eksi 9'lara kadar çok ciddi ağaçlara hasar veren donlar, soğuklar yaşadık. Tarım Müdürlüğü ilk tespitten sonra ikinci tespite geldiğinde gördük ki hasarların çok ciddi olduğunu. Tespit yapılan ağaçlarda yüzde 70'den yüzde 80'lara kadar verim azlığı oldu. Somut olarak bu tespit edildi. Bunun üzerine belgeler, tespit raporları bizlerden toplanarak ilgili bakanlığa sunuldu" diye konuştu.

"Çiftçi rahatlayacak"

Borç ertelemesinin çiftçiyi rahatlatacağını kaydeden Seyhan Ziraat Odası İkinci Başkanı Cahit İncefikir, "Ertelenme Resmi Gazete'de yayınlandı, hangi şekilde nasıl yayılacağı bir yıl mı daha uzun vadeleri mi yayılacağı ile ilgili henüz net bilgimiz yok. Ama bizim öğrendiğimiz bu işin gerçekten erteleneceği. Bu çok önemli bir şey. Tüm herkesi bu duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Bu çiftçinin soluk almasına, gelecek sezonun ürünüyle ilgili daha rahat çalışmasına, borcundan öte belirli bir sermayesinin kendi ağaçlarının bakımıyla ilgili rahatlatacaktır" dedi.

"Mazot desteğinin resmi olmasını bekliyoruz"

Geçtiğimiz 13 Kasım'da Ankara'da düzenlenen Milli Tarım Projesi'nde konuşan Başbakan Binali Yıldırım'ın çiftçiye verdiği "Mazotta deponun yarısı sizden yarısı bizden" sözünü de hatırlatan İncefikir, şunları kaydetti:

"Belirli oranda indirim yapılacağı belirtildi, bu oranda azımsanmayacak derecede. Çiftçinin ürettiği mazotun yarı yarıya yakın kısmının devlet tarafından karşılanacağı ile ilgili bu Çiftçi Kayıt Sistemi'ne giren çiftçilerin kendi dosyalarında ki ekim alanlarına göre belirleneceği için burada herhangi bir sıkıntı olmayacak. Önümüzde ki günlerde sayın başbakanımızın bu konuyla ilgili açıklama yapacağını bekliyorum. Bu iki haber çiftçi çok sevindirici."