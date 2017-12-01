  • BIST 103.984
  • Altın 160,621
  • Dolar 3,9270
  • Euro 4,6734
  • Samsun 5 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 1 °C
  • İzmir 12 °C
  • Ordu 8 °C
  • Sinop 9 °C
  • Giresun 9 °C
  • Amasya 3 °C
  • Rize 6 °C
  • Trabzon 9 °C

Borçlarını Ödeyemediği İçin Canına Kıydı

» »
Borçlarını Ödeyemediği İçin Canına Kıydı
Adana'da borçlarını ödeyemediği için bunalıma giren bir kişi işyerinde kendisini av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Adana'da borçlarını ödeyemediği için bunalıma giren bir kişi işyerinde kendisini av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Olay, Yüreğir İlçesi Güzelevler Mahallesi Keresteciler sitesinde meydana geldi. İddiaya göre, yapı şirketi bulunan Fikret Kasa (52) bir süredir borçlarını ödeyemediği için bunalıma girdi. Daha sonra Kasa, ofisinde bulunan av tüfeğiyle göğüsüne ateş etti. Silah sesini duyan çalışanları Kasa'ın odasına girerken cansız bedeniyle karşılaştılar. İş yeri çalışanları durumu sağlık ve polis ekiplerine ihbar etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kasa'ın olay yerinde öldüğünü belirledi.

Kasa'ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adan Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Suriye Ordusu, Deyr Ez Zor’da Abd Menşeli Silahlar Ele Geçirildiğini Açıkladı30 Kasım 2017 Perşembe 22:58
  • Antalya’da ’Bylock’ Operasyonunda 3 Tutuklama30 Kasım 2017 Perşembe 22:53
  • Bitlis Mutki’de Terör Operasyonu30 Kasım 2017 Perşembe 22:48
  • Şüpheli Poşetten Tüp Ve Kablo Çıktı30 Kasım 2017 Perşembe 22:43
  • Adana’da Bir Kişi Boşanma Aşamasındaki Karısı Tarafından Öldürüldü30 Kasım 2017 Perşembe 22:23
  • Gazze’de Hava Saldırısı: 3 Yaralı30 Kasım 2017 Perşembe 22:18
  • Fetö’nün ‘Işık’ Ve ’Gaybubet’ Evlerine Operasyon: 12 Gözaltı30 Kasım 2017 Perşembe 22:18
  • Çakıcı Hakkında Paylaşım Yapan Kişiye Kendini Vurdurduğu Öne Sürülen Bir Kişi Daha Tutuklandı30 Kasım 2017 Perşembe 22:18
  • Bayburt’ta Yangın30 Kasım 2017 Perşembe 22:18
  • Nevşehir’de Trafik Kazası: 1 Yaralı30 Kasım 2017 Perşembe 22:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti