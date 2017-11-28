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Börekçiyi Dolandıran Sahte Polis Serbest Bırakıldı

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Börekçiyi Dolandıran Sahte Polis Serbest Bırakıldı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kendini polis olarak tanıtıp, para vermeden bir börekçiden günlerce börek yiyen sahte polis, hakkından dolandırıcılıktan...

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kendini polis olarak tanıtıp, para vermeden bir börekçiden günlerce börek yiyen sahte polis, hakkından dolandırıcılıktan adli işlem yapılarak serbest bırakıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde polis olduğunu, İstanbul'dan Kocaeli'ye FETÖ soruşturması kapsamında gerçekleşen operasyonlarda yer almak için geldiğini söyleyen İ. B. isimli şahıs, gittiği börekçiden günlerce para vermeden börek yedi. Şahsın davranışlarından ve söylediklerinden şüphelenen işletme sahibi Nihat Ercan polis ekiplerine haber verdi. İ.B. börekçiye geldiği sırada Nihat Ercan yine polis ekiplerini aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen yunus timleri İ.B.'yi suç üstündeyken yakalandı.

Gözaltına alınan İ.B. sağlık kontrollerinin ardından İzmit Saraybahçe Polis Karakolu'na götürüldü. Hakkında Dolandırıcılık suçundan adli işlem yapılan İ.B. daha sonra serbest bırakıldı.

Öte yandan şahsın yakalanmasını sağlayan börekçiye, para vermeden yediği böreklerin de ücretlerinin ödetildiği öğrenildi.

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