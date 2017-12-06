Borgip, Kobi’ler İçin Çıkış Yolu

Türkiye iş dünyası, Bölgelerarası Ortak Girişim Projesi (BORGİP) için Adana'da bir araya geldi.

Türkiye iş dünyası, Bölgelerarası Ortak Girişim Projesi (BORGİP) için Adana'da bir araya geldi. TÜSİAD ve TÜRKONFED işbirliği ile hayata geçirilen BORGİP, Küçük ve Orta Boy İşletmelerin (KOBİ) yönetim becerilerini iyileştirmeyi, nitelikli insan kaynaklarına erişimi kolaylaştırmayı ve teknoloji kullanım düzeylerini artırmayı hedefliyor.

Proje kapsamında KOBİ'lere önemli fırsatlar sunan toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren TÜRKONFED Başkan Yardımcısı ve Adana Sanayici ve İşadamları Derneği (ADSİAD) Başkanı Süleyman Sönmez, gelişen dünyaya paralel olarak hızlı bir döngü içerisine giren teknolojiye ayak uydurmak, ulusal ve uluslararası piyasada rekabet edebilme gücüne erişmek için geliştirilen BORGİP'in bölge ve ülke adına son derece önemli bir proje olduğunu belirtti.

Türkiye'de 2017 yılının en önemli sorunlarının artan özel sektör borçluluğu, hedefin üzerinde kalan enflasyon ve işsizlik oranları olduğuna dikkat çeken Sönmez, "Türkiye'nin uzun vadeli yüksek ekonomik büyüme ve sosyal gelişiminin iyileştirilmesi için tüm ekonomi birimlerinde tasarruf oranını artırıcı önlemlerin alınması bir kez daha ortaya çıkmıştır. Yatırımların yüksek katma değerli alanlara kaydırılması ve bu geçiş süreci için yol haritasının oluşturulması, her düzeyde eğitim kalitesinin yükseltilmesi elzemdir" dedi.

2017 yılında gerek Mersin gerekse Adana bağlamında istenen stratejik enerji adımlarının atılamadığını kaydeden Sönmez, şunları söyledi:

"Yakın gelecekte bölgemiz, enerjide "dünyanın merkezi" konumuna gelebileceği gibi hükümetin startını verdiği "yerli otomobil" üretimine de talip stratejik bir konumdadır. Gelişmiş sanayi altyapısı, ulaşılabilirliği ve son dönemlerdeki yassı çelik konusundaki üretimi ile Çukurova, yerli otomobil üretimi fabrikası kurulması noktasında en önemli adaylardan biridir. Yeni yatırımlar ve teşvikler Çukurova'yı Türkiye'nin geleceğinde önemli bir rol üstlenecek konuma ulaştıracaktır."

Ünlütürk: "Yeni firmaların kurulmasına yardımcı olunuyor."

TÜSİAD BORGİP Çalışma Grubu Başkanı ve TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şükrü Ünlütürk ise BORGİP projesine ilişkin şöyle konuştu:

"BORGİP, özellikle, kişi başı yıllık geliri ülke ortalamasının yarısından az olan bölgelerimizin kalkınması amacıyla, o bölgelerdeki yerel iş insanlarının ve şirketlerin çok önemli bir rol oynayabilecekleri düşüncesi ile kurgulanmış bir projedir. Başarı hikayeleri oluşturarak, çarpan etkisi ile çok sayıda firmanın büyümesine, yeni firmaların kurulmasına yardımcı olmayı hedefleyen bir destek platformudur. BORGİP ile hedeflenen, KOBİ'lerin sürdürülebilir olarak büyümesine katkı sağlamak, bu amaçla başta yönetim becerileri, nitelikli insan kaynağı ve teknoloji olmak üzere ihtiyaç duydukları alanlarda desteklere ulaşabilmeleri için kolaylaştırıcı bir platform oluşturmaktır."

Çukurova Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (ÇUKUROVASİFED) Başkanı Ali Doğan da, "Bugün dünyanın sayılı bölgelerinden Çukurova'da biraradayız. İşine aşık olan biz iş insanları birbirimize kenetlenirsek ve dünyayı iyi takip edebilirsek, teknolojiyi çok iyi kullanabilirsek ve çalışanlarımızla birlikte birbirimizi seversek, dışardaki ve içerdeki tüm olumsuzluklara rağmen ülkemizi arzu ettiğimiz refah düzeyine çıkaracağımıza inanıyorum" dedi.

Toplantıya TÜRKONFED Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Süleyman Onatça, TÜRKONFED Başkan Yardımcısı Orhan Turan, Akdeniz İhracatçılar Birliği (AKİB ) Su ve Hayvansal Mamuller Başkanı Alican Yamanyılmaz, bölgenin ekonomi dernekleri başkanları, Türkiye ve Çukurova'dan çok sayıda iş insanı katıldı.