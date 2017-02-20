İzmir Süper Amatör Lig Beyaz Gruptaki mücadelesini sürdüren Foça Belediyespor, Bornova 1881 Spor deplasmanında 2-2 berabere kaldı.

İzmir Süper Amatör Lig Beyaz Gruptaki mücadelesini sürdüren Foça Belediyespor, Bornova 1881 Spor deplasmanında 2-2 berabere kaldı. Foça Belediyespor ve Bornova 1881 Spor, 21. hafta mücadelesinde 1'er puanı paylaştı.

Bornova 1881 Spor'un başlama vuruşuyla başlayan mücadelenin ilk yarısı golsüz sonuçlandı. Bornova 1881 Spor ilk yarı boyunca rakip kalede pozisyonlar yaratmasına karşın bu fırsatları golle sonuçlandıramadı. Maç boyunca sakin bir oyun sergileyen Foça Belediyespor, kontrataklar kovalayıp sonuca gitmeye çalıştı.

Foça Belediyespor, 51. dakikada Esat Umut Akkal'ın attığı golle öne geçti. Bu golün ardından Foça kalesindeki baskısını artıran Bornova, 78. dakikada Tefik Demir'in şık aşırtma golüyle beraberlik sayısına ulaştı. Bornova 1881 Spor'dan Bedirhan Artuç, rakibine karşı yaptığı sert hareket sebebiyle 86. dakikada kırmızı kart gördü. 89. dakikada gelişen Foça atağında estetik bir vuruşla topu ağlara gönderen Erkan Akbal, takımını 2-1'lik üstünlüğe taşıdı. Maçın son anlarında beraberlik için Foça kalesine yüklenen Bornova 1881 Spor, 90+7. dakikada Numan Yıldızhan'la bu isteğine ulaştı.

Foça Belediyespor, gelecek haftayı rakibi Doğanlar Spor'un 20. hafta itibariyle ligden çekilmesi sebebiyle maç yapmadan geçecek. Foça Belediyespor, bir sonraki hafta, 2 Mart Perşembe günü Halilbeyli Spor ile karşılaşacak. Kemalpaşa Halilbeyli Sahasında oynanacak olan maç, saat 13.00'te başlayacak.

Bornova 1881 Spor: 2- Foça Belediyespor: 2

Stad: Bornova Şehir Stadı - Tarih: 19.02.2017 - Başlama Saati: 13.00

Hakemler: Erdem Temel, Erdem Eriş, Erkan Şen

Bornova 1881 Spor: Alican Yılmaz, Okan Vurmaz (Dk.86 Ozan Yılmaz), Arca Saffet Serin (Dk.61 Berkay Ceylan), Eren Karakuyu, Okan Aslan, Numan Yıldızhan, Tefik Demir, Volkan Karaca, Birol Öner, Volkan Reka (K), Murat Aşığ (Dk.61 Bedirhan Artuç)-Teknik Sorumlu: Erol Özgür

Foça Belediye Spor: Mustafa Kılıç, Oğuz Acar, Serkan Tanrıseven (K), Cenk Kartov, Sedat Bolyurt, Emrah Yılmaz, Esat Umut Akkal, Erdem Kaya (Dk.88 Alihan Er), Yağız Kasar, Erkan Akbal, Volkan Şimşek (Dk.90+6 Tayfun Bürke)-Teknik Sorumlu: Güven Beyit

Sarı Kartlar: Dk.74 Sedat Bolyurt, Dk.85 Cenk Kartov (Foça)

Kırmızı Kart: Dk. 86 Bedirhan Artuç (Bornova)

Goller: Dk.78 Tefik Demir, Dk.90+7 Numan Yıldızhan (Bornova) - Dk. 51 Esat Umut Akkal, Dk.89 Erkan Akbal (Foça)