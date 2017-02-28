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Bornova Becker Spor’dan Bir Galibiyet Daha

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Bornova Becker Spor’dan Bir Galibiyet Daha
Bornova Becker Spor Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Lig'nin 28. haftasında karşılaştığı Mersin Kurtuluş maçından 63–54'lük skorla galip olarak ayrıldı.

Bornova Becker Spor Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Lig'nin 28. haftasında karşılaştığı Mersin Kurtuluş maçından 63–54'lük skorla galip olarak ayrıldı.

Mersin Kurtuluş'un düşmemek için oynadığı ve mümkün olduğunca sarıldığı maçta Bornova Becker Spor yaptığı savunma ile maçı kazanmayı başardı. Duygu Fırat'ın ilk dakikalarda yaşadığı sakatlıktan dolayı etkilenen takım, çabuk toparlanıp maça ağırlığını koyarak istediği galibiyeti aldı.

Bornova Becker Spor'un 58 ribaund ve 23 asist ile 63 sayı bulduğu maçta, Mersin Kurtuluş 44 ribaund ve 18 asist ile 54 sayı buldu.

Maç sonunda görüşlerini bildiren Bornova Becker Spor Başantrenörü Olcay Orak, "Kolay olmasını beklediğimiz, zor geçebileceğini düşündüğümüz bir maçtı. Maçtan çok oyuncumuzun sakatlığı bizi üzdü. Duygu maçın başında dizinden sakatlandı. Ciddi bir şey olmamasına rağmen tabii ki takım olarak etkilendik bundan. Maçın 2. yarısı aldığımız 25 offensif ribaund ile maçı kopardık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok az sayıda rotasyonla oynasak da, ufak tefek sakatlarımız olsa da herkes canını dişine takarak oynadı" diye konuştu.

Bornova Becker Spor’dan Bir Galibiyet Daha

Bornova Becker Spor’dan Bir Galibiyet Daha

Bornova Becker Spor’dan Bir Galibiyet Daha

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