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Bornova Beckerspor Lidere Mağlup Oldu

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Bornova Beckerspor Lidere Mağlup Oldu
Ligde lider Yakın Doğu Üniversitesi'ni konuk eden Bornova Beckerspor, rakibine 93-37 mağlup oldu.

Ligde lider Yakın Doğu Üniversitesi'ni konuk eden Bornova Beckerspor, rakibine 93-37 mağlup oldu.

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi 9. hafta mücadelesinde Bornova Beckerspor, evinde Yakın Doğu Üniversitesi'ne 93-37 mağlup oldu. Bornova Atatürk Spor Salonunda oynanan mücadelenin ilk çeyreğinde başa baş bir oyun sergileyen ve rakibinin farkı açmasına izin vermeyen Bornova Becker, ikinci çeyrekte rakibinin hücum temposuna karşılık veremeyince, ilk yarıyı 21-54 geride kapattı. 3. periyotta da hücum temposunu koruyan ve 3 sayı çizgisinden bulduğu sayılarla farkı koruyan Yakın Doğu Üniversitesi, maçı 93-37 kazandı.

Bu sonuçla ligdeki 8. galibiyetini alan Yakın Doğu Üniversitesi liderliğini sürdürürken, mücadeleden dolayı rakip takımı tebrik eden Yakın Doğu Üniversitesi Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, "Rakip takımın işi hiç kolay değil. Biz de takım halinde buraya konsantre bir şekilde geldik" dedi.

Ligde bir maçı daha geride bıraktıklarını kaydeden Bornova Beckerspor Başantrenörü Arda Erçin ise "Türkiye Kadınlar Süper Ligi, Avrupa'nın en iyi ligi. Bu liginde en iyi takımıyla oynadık. Avrupa Ligi düzeyinde oyuncuları olan bir ekiple karşılaştık. Oyunun çok büyük bir bölümünde de Avrupa Ligi oyuncuları ile oynadılar. Takım oyuncularının yaş skalasına baktığımızda 16-21 yaş arasında olduklarını görüyoruz. Böyle bir takımla Süper Lig'de çabalıyoruz. Motivasyonumuz oyuncularımızın ileride iyi birer oyuncu olabilmeleri için onları geliştirmek. Mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz" diye konuştu.

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